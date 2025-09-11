En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"La Voz Argentina" en vivo: qué pasa este jueves y a qué hora es la gala

El programa musical continúa con sus espectaculares presentaciones, mientras los equipos se van preparando para la final.

11/09/2025 | 20:46Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina

Luego de varias jornadas con algunas interrupciones en sus emisiones, La Voz Argentina regresó este miércoles con su “Segundo Round”, la nueva etapa, que este jueves tiene al Team Luck Ra como protagonista.

A pesar de la interrupción en su programación, que generó malestar entre los fans, el programa continúa en su camino hacia la gran final.

La producción de Telefe tiene este jueves su programa en su horario habitual de 21.45, con el “Segundo Round”, manteniendo el formato a través del cual los jurados continúan afinando.


[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho