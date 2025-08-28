FOTO: La Tana de Gran Hermano se defiende: "Me están perjudicando, recibo mucho hate"

Katia "La Tana" Fenocchio habló en Intrusos, luego de quedar en el medio de la relación de Daniela Celis y Thiago Medina cuando él confirmó que tuvo algo con ella tras haberse separado de Pestañela.

"La vi llorando por todos los programas y estoy empezando a recibir hate. Yo también soy mamá, mi hija es adolescente, nadie piensa en mí", se quejó "La Tana".

"No está bueno cómo me están haciendo quedar. Yo no quería este quilombo, lo destapó Daniela, él estaba separado. Apenas lo conocí le pregunté si estaba separado. También está bueno que me escuchen a mí y entiendan que yo tengo familia, tengo una hija", explicó la exparticipante de Gran Hermano, que está desarrollando su carrera como actriz y participó en las grabaciones de la segunda temporada de En el Barro.

"Le mandé mensajes, pero no me respondió. Yo la entiendo, pero también tengo que pensar un poco en mí", afirmó Katia.

Por su parte, Daniela también habló y aseguró estar un poco más tranquila que aquel día en el que se enteró que su ex tuvo algo con "La Tana" y lloró en vivo mientras estaba como invitada en LAM.

"Como padre es buenísimo, pero hay cosas como hombre que no me gustaron. Me dolió mucho porque pensé que íbamos a seguir apostando por la relación. No tengo otra opción que llevarme bien con él", sentenció Celis.