La Tana de Gran Hermano se defiende: "Me están perjudicando, recibo mucho hate"
La exparticipante del reality tuvo un romance con Thiago Medina, tras su ruptura con Daniela Celis.
28/08/2025 | 14:54Redacción Cadena 3
Katia "La Tana" Fenocchio habló en Intrusos, luego de quedar en el medio de la relación de Daniela Celis y Thiago Medina cuando él confirmó que tuvo algo con ella tras haberse separado de Pestañela.
"La vi llorando por todos los programas y estoy empezando a recibir hate. Yo también soy mamá, mi hija es adolescente, nadie piensa en mí", se quejó "La Tana".
"No está bueno cómo me están haciendo quedar. Yo no quería este quilombo, lo destapó Daniela, él estaba separado. Apenas lo conocí le pregunté si estaba separado. También está bueno que me escuchen a mí y entiendan que yo tengo familia, tengo una hija", explicó la exparticipante de Gran Hermano, que está desarrollando su carrera como actriz y participó en las grabaciones de la segunda temporada de En el Barro.
"Le mandé mensajes, pero no me respondió. Yo la entiendo, pero también tengo que pensar un poco en mí", afirmó Katia.
Por su parte, Daniela también habló y aseguró estar un poco más tranquila que aquel día en el que se enteró que su ex tuvo algo con "La Tana" y lloró en vivo mientras estaba como invitada en LAM.
"Como padre es buenísimo, pero hay cosas como hombre que no me gustaron. Me dolió mucho porque pensé que íbamos a seguir apostando por la relación. No tengo otra opción que llevarme bien con él", sentenció Celis.
Lectura rápida
¿Quién es "La Tana"?
"La Tana" es Katia Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano.
¿Qué ocurrió con Thiago Medina?
Thiago Medina confirmó un romance con Katia "La Tana" tras separarse de Daniela Celis.
¿Qué reclamó "La Tana"?
Se quejó por recibir hate y pidió consideración por su situación familiar.
¿Qué dijo Daniela Celis?
Daniela expresó que se siente más tranquila, pero dolida por el acercamiento de Thiago con "La Tana".
¿Qué proyectos tiene "La Tana"?
Está desarrollando su carrera como actriz y participó en grabaciones de la segunda temporada de En el Barro.
[Fuente: Noticias Argentinas]