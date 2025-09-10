La respuesta de Wanda al tatuaje que tapó Mauro Icardi en su cuerpo
El jugador ya no lleva el nombre y la cara de su ex en su cuerpo.
10/09/2025 | 13:38Redacción Cadena 3
FOTO: La nueva provocación de Wanda Nara/Fotografía: Instagram
Mauro Icardi tardó 10 meses, pero finalmente logró taparse los tatuajes que tenía de Wanda Nara sobre su cuerpo. Entre los diseños elegidos, se encuentra el de un lobo y, como era de esperarse, la conductora se hizo eco de este tema y dejó un mensaje en sus redes sociales.
"A she wolf always protects her pack (Una loba siempre protege a su manada)", dice la imagen que publicó Wanda Nara, donde se puede ver a una loba con su cachorro.
Este posteo lo hizo solo horas después de que Mauro Icardi exhibiera en redes sociales el nuevo trabajo del tatuador Arturo Méndez Pérez. El jugador del Galatasaray relució su nuevo diseño; un lobo en un bosque, por sobre su mano, un San Miguel Arcángel.
"Work in progress...", escribió Icardi al mostrar las imágenes. Según trascendió, el tatuador viajó desde España exclusivamente para realizar el trabajo.
El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.
A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.
[Fuente: Noticias Argentinas]