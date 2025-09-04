En vivo

Espectáculos

La primera salida de soltero de Nico Vázquez tras su divorcio con Gimena Accardi

El actor se limitó a hacer su trabajo en la obra "Rocky" antes de disfrutar de un show de Erreway con amigos luego de su reciente separación de Gimena Accardi.

04/09/2025 | 14:36Redacción Cadena 3

FOTO: La primera salida de soltero de Nico Vázquez

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron su divorcio hace pocos días y el actor se limitó a hacer su trabajo en la obra "Rocky" y a acudir a eventos en los que tenía pautada su presencia.

Pero este miércoles se mostró por primera vez disfrutando de la noche porteña. El actor fue al Movistar Arena a ver el show de Erreway, que protagonizan sus amigos Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El actor se sacó una foto con los tres protagonistas el show y escribió: "Qué orgullo estos tres aquí y ahora".

Vázquez estuvo en el VIP del "Juntos Otra Vez Tour" con el actor Benjamín Amadeo, con quien se lo ve cantando los temas de Erreway y disfrutando del espectáculo.

"La rompen toda y como suenan", escribió Nicolás en un video, en donde gritaba "vamos los pibes".

[Fuente: Noticias Argentinas]

