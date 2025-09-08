La mujer del Kun Agüero contó cómo es su relación con Gianinna Maradona
Sofía Calzetti dio detalles de su vínculo con la ex de su pareja y su experiencia como madre.
08/09/2025 | 14:38Redacción Cadena 3
FOTO: La mujer del Kun Agüero contó cómo es su relación con Gianinna Maradona
Sofía Calzetti habló con Puro Show, durante su paso por la Argentina y contó cómo llevó la maternidad junto a su pareja, Sergio “Kun” Agüero.
“Yendo y viniendo, ahora venimos lógicamente por este evento y el sábado que viene Olivia cumple un año, así que vamos a estar festejando acá", comenzó a contar la modelo.
/Inicio Código Embebido/
Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero, habló en #PuroShow sobre su vida familiar y su vínculo con Gianinna Maradona. @puroshowok pic.twitter.com/PjxOVHqMVh— eltrece (@eltreceoficial) September 8, 2025
/Fin Código Embebido/
“Los dos nos adaptamos a todo y vamos hablando y viendo. Pero bueno, no tenemos en claro todavía qué queremos para nuestra vida, para criar a la nena", se sinceró Sofía, que actualmente vivió en Miami junto al exjugador.
“Me encanta Argentina, me encanta esto, tengo la marca acá, tengo mis amigas, mi familia, yo soy muy de los míos, soy muy social, me encanta estar con gente. La verdad es que tengo ganas”, reveló Calzetti.
Sobre Benjamín Agüero, el hijo mayor de su pareja junto a Gianinna Maradona, dijo: “Lo amo, lo amo mal, es mi debilidad Benja, es un nene que es de otro planeta, siempre lo digo, se lo digo a él, se lo digo a Sergio, se lo digo a su mamá también”.
Al ser consultada por su vínculo con Gianinna, dijo que es muy bueno: “Nos llevamos bien, a ver, no es que es mi amiga ni tengo una relación súper cercana, pero las veces que compartimos todo súper increíble y va a ser, o sea, Benja es el hermano de mi hija”.
“No creo que la llegada de Olivia puntual haya sido el cambio, sino que fueron muchos años de terapia y de trabajar y de construir la relación, no creo que un hijo venga a cambiarte de un día para el otro la relación, de hecho, hay muchas veces que la moviliza más porque, viste, cambia el panorama. Pero a nosotros sí, Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad y nada, la verdad estamos muy felices”, explicó la modelo.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre su relación con Gianinna Maradona?
Sofía Calzetti habló acerca de su relación.
¿Qué comentó sobre su maternidad?
Contó que aún no tienen claro qué quieren para criar a su hija Olivia.
¿Cómo describió su vínculo con Benjamín Agüero?
Dijo que ama a Benjamín y que es su debilidad.
¿Qué piensa sobre su relación con Gianinna?
Aseguró que se llevan bien, pero no son amigas cercanas.
¿Qué impacto tuvo la llegada de Olivia en su vida?
Explicó que fue un proceso de años que fortaleció la relación, más que un cambio inmediato.
[Fuente: Noticias Argentinas]