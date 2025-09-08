La mujer del Kun Agüero contó cómo es su relación con Gianinna Maradona

Sofía Calzetti habló con Puro Show, durante su paso por la Argentina y contó cómo llevó la maternidad junto a su pareja, Sergio “Kun” Agüero.

“Yendo y viniendo, ahora venimos lógicamente por este evento y el sábado que viene Olivia cumple un año, así que vamos a estar festejando acá", comenzó a contar la modelo.

Sofía Calzetti, pareja del Kun Agüero, habló en #PuroShow sobre su vida familiar y su vínculo con Gianinna Maradona. @puroshowok pic.twitter.com/PjxOVHqMVh — eltrece (@eltreceoficial) September 8, 2025

“Los dos nos adaptamos a todo y vamos hablando y viendo. Pero bueno, no tenemos en claro todavía qué queremos para nuestra vida, para criar a la nena", se sinceró Sofía, que actualmente vivió en Miami junto al exjugador.

“Me encanta Argentina, me encanta esto, tengo la marca acá, tengo mis amigas, mi familia, yo soy muy de los míos, soy muy social, me encanta estar con gente. La verdad es que tengo ganas”, reveló Calzetti.

Sobre Benjamín Agüero, el hijo mayor de su pareja junto a Gianinna Maradona, dijo: “Lo amo, lo amo mal, es mi debilidad Benja, es un nene que es de otro planeta, siempre lo digo, se lo digo a él, se lo digo a Sergio, se lo digo a su mamá también”.

Al ser consultada por su vínculo con Gianinna, dijo que es muy bueno: “Nos llevamos bien, a ver, no es que es mi amiga ni tengo una relación súper cercana, pero las veces que compartimos todo súper increíble y va a ser, o sea, Benja es el hermano de mi hija”.

“No creo que la llegada de Olivia puntual haya sido el cambio, sino que fueron muchos años de terapia y de trabajar y de construir la relación, no creo que un hijo venga a cambiarte de un día para el otro la relación, de hecho, hay muchas veces que la moviliza más porque, viste, cambia el panorama. Pero a nosotros sí, Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad y nada, la verdad estamos muy felices”, explicó la modelo.