La hija de Jorge Lanata, sobre la deuda millonaria: "No recibimos ese dinero"

FOTO: La hija de Jorge Lanata, sobre la deuda millonaria: “Nosotras no recibimos ese dinero”

Tras participar de un homenaje a Jorge Lanata en el marco de la celebración por los 100 años de Radio Mitre, su hija Bárbara Lanata habló por primera vez sobre el reclamo legal que enfrenta la familia por una deuda de 600 mil dólares que habría solicitado el periodista antes de su fallecimiento.

Según trascendió, el préstamo habría sido pedido por Lanata a la empresa para la compra de un departamento destinado a su esposa, la abogada Elba Marcovecchio. Ahora, Mitre exige el reintegro del monto a los herederos del periodista.

“Me molestó que se haga público antes de lo debido”, expresó Bárbara, visiblemente incómoda con la exposición mediática del conflicto. “Para nosotras no fue ese dinero. Yo vivo en mi departamento hace 12 años, mi hermana no tiene un departamento”, aclaró, desmintiendo versiones que señalaban que el préstamo habría sido utilizado en beneficio de sus hijas.

Sin embargo, reconoció la existencia del reclamo judicial y que deberán saldar el total de la deuda. “La empresa reclama un préstamo, y es así. Las deudas las heredamos todos”, sentenció.