Espectáculos

La Granja de Zenón llega con una función distendida para disfrutar en familia

El domingo 3 de agosto, el Teatro Astral presenta 'La Granja de Zenón: héroes en acción'. Una función distendida que ofrece un espacio inclusivo para disfrutar del teatro en familia. ¡No te lo pierdas!

07/08/2025 | 19:31Redacción Cadena 3

Este domingo 3 de agosto a las 14:00, el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA) se llenará de música, color y diversión con La Granja de Zenón: Héroes en Acción, una obra pensada para niños de 0 a 6 años y sus familias. Esta función especial, organizada por Apto para Todo Público (ATP), será una función distendida, diseñada para que personas con discapacidad, neurodivergentes o con desafíos sensoriales disfruten del espectáculo con mayor comodidad.

Qué es una función distendida

En estas funciones, las luces de la sala permanecen encendidas tenuemente, los sonidos son más suaves y se permite moverse, entrar y salir libremente. Además, habrá un espacio de bajos estímulos en el hall del teatro con sillones cómodos y acompañamiento de personal capacitado. Los asistentes pueden traer elementos de regulación, como auriculares o juguetes sensoriales, para sentirse más a gusto.Una aventura en la Granja de Zenón 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

La obra, de 77 minutos sin intervalos, transportará al público a la granja de Zenón, donde un problema amenaza el lugar: el árbol mágico está perdiendo su color. Junto a personajes como Bartolito, Lola, Pinto, Pata y los sobrinos de Zenón, María y Tito, los niños disfrutarán de canciones, bailes y una historia llena de humor. Un equipo de superhéroes, liderado por SuperTito y la Gallina Maravilla, se enfrentará a las traviesas comadrejas y al lobo Beto, quien aparecerá con su característico “Auuuu”. 

Pero no hay de qué preocuparse: todo es parte de la diversión. El espectáculo incluye pantallas con animaciones, luces de colores y momentos interactivos donde los personajes invitarán al público a participar. Para garantizar una experiencia inclusiva, se recomienda el aplauso silencioso (levantar los brazos y agitar las manos) al final de la función.

Información práctica 

El Teatro Astral cuenta con ingreso accesible para personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas. Se recomienda llegar con tiempo, ya que la zona es concurrida. El equipo de ATP, identificable por uniformes negros y credenciales, estará disponible para acompañar a los asistentes desde su llegada.  

La Granja de Zenón: Héroes en Acción no solo es un espectáculo lleno de música y risas, sino también una oportunidad para compartir una aventura teatral inclusiva. Al finalizar, se invita a aplaudir (silenciosamente) para agradecer a los actores y al equipo por esta experiencia única. 

