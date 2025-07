La China Suárez desmiente a Ángel de Brito tras acusaciones en redes sociales

Luego de enterarse sobre una supuesta denuncia de su ex pareja por "impedimento de contacto" con sus hijos, la China Suárez reaccionó enérgicamente y desmintió lo dicho por Ángel de Brito, a quien describió como "mentiroso" y "mala leche". Por su parte, el conductor de LAM no tardó en responder con contundencia.

En un posteo en sus redes sociales, la actriz citó una publicación previamente compartida por De Brito, complementada con un audio de Benjamín Vicuña mencionando que se encontraba con sus hijos, Amancio y Magnolia. En su mensaje, afirmó: "Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?". Posteriormente, continuó aclarando que no existe tal impedimento, cuestionando directamente a De Brito: "¿De qué impedimento hablas Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre, con mi niñera a cargo. Mis hijos siempre generan escándalo cuando tienen que ir a casa de su papá, eso es común".

Para concluir, Suárez advirtió que dejaría de permanecer en silencio ante informaciones falsas difundidas en los medios: "Me callé años. AÑOS. Se terminó, no me van a pisar más".

Angel de Brito no tardó en responder. Tomó captura del comentario de Suárez y le contestó sin rodeos, reafirmando su postura. En su respuesta, destacó: "1. Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras. 2. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. 3. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? 4. Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX".

Finalmente, De Brito cerró su mensaje haciendo alusión a la cultura japonesa, señalando: "En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática".