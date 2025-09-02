FOTO: La “Arjonamanía” no se detiene: sumó dos fechas más en Buenos Aires por entradas agotadas

El anuncio de la nueva gira de Ricardo Arjona volvió a demostrar por qué el artista es un fenómeno sin precedentes: en menos de seis horas agotó seis arenas y, para que ningún fanático se quede sin verlo, sumó las funciones del 17 y 18 de mayo de 2026.

Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de su gira internacional “Lo que el Seco no dijo”, el guatemalteco realiza el tour reconocido como la producción más impactante de su trayectoria, que pasará por Buenos Aires el 1, 2, 3, 7, 11, 12 de mayo.

Para estas dos nuevas noches, los tickets se pueden adquirir en la web de Movistar Arena e incluso, para accesibilidad, se puede acceder a planes de financiación de hasta seis cuotas sin interés en el mismo sitio del estadio.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos, con una gira que coincide su nombre con el disco que se estrenará este mismo año.

Así, este trabajo se convertirá en uno de sus primeros compilados inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último.

No obstante, en sus recientes visitas por Argentina,se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el mismo arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield con localidades agotadas.

Por tanto, esas fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.