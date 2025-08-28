L-Gante tiene prohibido salir del país por una millonaria deuda con su exabogada

FOTO: Duro revés para L-Gante: la Justicia le prohíbe salir del país por una millonaria deuda con su exabogada

A sus 25 años, Elián Valenzuela pareciera tener las deudas de toda una vida ya que, a pesar de que arregló la cuota alimentaria de su hija Jamaica y fue embargado por un auto y una limusina, ahora no puede salir del país porque le debe los honorarios a su ex abogada, Sabrina Cipolla y, con intereses, sumó $35 millones.

La medida fue impulsada por Alejandro Cipolla, hermano de la letrada y ya salió un fallo firmado por el juez Gabriel Acosta en la “causa por cobro de honorarios” en donde se especifica la “medida cautelar” ya que los embargos no cubrieron el total de la deuda.

El escrito ordena: “En virtud de lo expuesto, en mérito a lo normado por los Art. 195, 199 prohíbase el egreso del país del sr. Elian Ángel Valenzuela hasta tanto se haga efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de fecha 02/06/2025, o bien preste caución suficiente para garantizar su cumplimiento. A tal fin, ofícese a la Dirección Nacional de Migraciones. Una vez trabada la medida cautelar dispuesta, notifíquese al demandado”.

Por su parte, Alejandro Cipolla señaló: “No me gustó que salió Maxi ‘El Brother’, representante artístico de Valenzuela a discutir con Juan Pablo Merlo, ex representante legal de Tamara Báez, y dijo ‘Abogado carancho’. Entonces, le dije a mi hermana que empiece a tomar más medidas que, cada vez que ellos hablan”.

“El problema es que no quieren pagar y culpan a todos”, apuntó el abogado, al tiempo que responsabilizó: “Tengo muy buena relación con Nico Payarola. La primera vez, se había trabado un embargo de $18 millones, lo hablé, hicimos el acuerdo y no lo firmaron”.

“Hoy llegamos a casi un acuerdo con Payarola porque cuando hablo con él, nos entendemos. El acuerdo tiene la base de que no levante esta medida, sino que cada vez que Valenzuela quiera viajar, yo dé una autorización”.

En cuanto a la popularidad del músico, el letrado señaló que “si no fuera por Wanda Nara, no se hablaría de él tampoco”. Asimismo, consideró una alternativa para que el intérprete gane el dinero suficiente sin viajar al exterior del país: “Que llene River como hacen los artistas de ahora. Si él factura, que me pague”.

En este sentido, Maxi “El Brother” se defendió: “Soy el malo porque soy como el escudero y cuando viene alguien a querer hacerle mal, me meto porque soy como un león que les salto a la yugular, ya sea de Merlo, Cipolla o quien fuera. Es algo muy sanguíneo mío cuando se presentan estos garcas o caranchos”.

“Es excesivo que le tenga que dar US$50 mil. Sé que los abogados quieren cobrar sus honorarios, pero cuando hacen cosas de más y lo quieren pelar como una papa al pibe, me enoja y no me gusta que no le hagan honor a la profesión”, concluyó el representante.