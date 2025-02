Kendrick Lamar brilló en el show de medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl LIX no solo es la gran final de la NFL, sino también uno de los eventos culturales más importantes del mundo. Kendrick Lamar, uno de los raperos más destacados de la última década y ganador de 22 premios Grammy, fue el encargado de protagonizar el show de medio tiempo, acompañado por la reconocida cantante de R&B, SZA.

El rapero ganador de cinco grammys por su hit "Not Like Us" en la última edición de los premios fue presentado por el histórico actor Samuel L Jackson.

/Inicio Código Embebido/

Kendrick Lamar's Full Super Bowl Halftime Show performance #SuperBowl pic.twitter.com/OxZED0YXDn — popculture (@notgwendalupe) February 10, 2025

/Fin Código Embebido/

Luego, salió de un auto en el medio del escenario del que comenzaron a salir bailarines vestidos con los colores de la bandera de Estados Unidos.

El rapero de 37 años presentó algunos de sus mayores hits como "Humble". Luego se sumó SZA para cantar junto a Lamar vestida completamente de rojo.

Hasta que llegó el momento más esperado por los fanáticos, Kendrick cantó "Not Like Us", canción dedicada al rapero canadiense Drake tras una pelea entre ambos.

Además, apareció bailando de manera estelar, una de las tenistas más grandes de la historia, Serena Williams.

Artistas que protagonizaron el show de medio tiempo en las últimas 20 ediciones

2024 (LVIII): Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil Jon, Ludacris.

2023 (LVII): Rihanna.

2022 (LVI): Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

2021 (LV): The Weeknd.

2020 (LIV): Jennifer Lopez, Shakira, Bad Bunny y J Balvin.

2019 (LIII): Maroon 5, Travis Scott y Big Boi.

2018 (LII): Justin Timberlake.

2017 (LI): Lady Gaga.

2016 (L): Coldplay, Beyoncé, Mark Ronson y Bruno Mars.

2015 (XLIX): Katy Perry, Lenny Kravitz y Missy Elliott.

2014 (XLVIII): Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers.

2013 (XLVII): Beyoncé y Destiny’s Child.

2012 (XLVI): Madonna, LMFAO, Nicki Minaj y M.I.A.

2011 (XLV): The Black Eyed Peas, Usher y Slash.

2010 (XLIV): The Who.

2009 (XLIII): Bruce Springsteen y la E Street Band.

2008 (XLII): Tom Petty and the Heartbreakers.

2007 (XLI): Prince.

2006 (XL): The Rolling Stones.

2005 (XXXIX): Paul McCartney.

A nivel global, se estima que más de 200 millones de personas siguen el Super Bowl cada año y es el espacio más codiciado para que las marcas puedan promocionarse.