Karen Reichardt será candidata a diputada por La Libertad Avanza

Karen Reichardt incursionó en la política al sumarse a la lista de José Luis Espert en La Libertad Avanza. La actriz y conductora compartió desde su cuenta de Instagram una serie de videos en los cuales pidió a los bonaerenses que despierten.

La actriz condujo un programa en la TV Pública. Se trató de "Amores Perros", que salió los sábados a las 13 horas y habló del mundo de las mascotas.

Estuvo en un ciclo de ese canal, donde se refirió a la Argentina y expresó: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.

Si bien continuó en la conducción en TV, tuvo un perfil mucho más bajo que el que tuvo hace un tiempo atrás. Su pico de fama fue en la década del '90 cuando formó parte de programas como "Brigada Cola" o "Despertar de pasiones", además de haber posado junto a María Fernanda Callejón en la revista Playboy, en 1992.

El domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires votó a sus nuevos representantes. Elegirán 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.