Juanes Presenta 'Una Noche Contigo', Su Primer Single del Duodécimo Álbum

El aclamado músico colombiano Juanes sorprendió a sus fans al presentar 'Una Noche Contigo', el primer single de su esperado duodécimo álbum.

Esta nueva canción marca el inicio de un ciclo creativo más brillante que se aleja del tono introspectivo que caracterizaba su más reciente trabajo, 'Vida Cotidiana', lanzado en 2023 y aclamado por la crítica. El sencillo destaca por su enfoque lírico sincero y captura las múltiples facetas del amor, interpretando cómo este es el motor de nuestra vida.

En 'Una Noche Contigo', Juanes ofrece una melodía conmovedora que gira en torno a la búsqueda del amor verdadero de manera inesperada. La canción combina influencias musicales de destacados artistas del soul R&B y la balada latinoamericana, evocando un sonido fresco que cautivará a sus seguidores.

El propio Juanes compartió acerca de su inspiración para esta canción: "En 1962, Otis Redding lanzó una canción llamada 'These Arms of Mine'. Aunque yo todavía no había nacido, la grabación me inspiró de inmediato. Trabajé en la composición con Edgar Barrera y la producción con Nico Cotton, resultando en lo que ahora es 'Una Noche Contigo', un sonido renovado que evoca las vibraciones románticas de mis influencias como José José y The Beatles".

El 11 veces ganador del Grammy se presentó en un concierto con entradas agotadas en el Auditorio Nacional de México, donde deleitó al público con un estreno en vivo de su nuevo sencillo, un momento mágico en el que recordó a otros grandes del escenario mexicano como Juan Gabriel y José José.

Quienes deseen verlo en Argentina tendrán que esperar hasta el próximo 28 de octubre, día en el que Juanes realizará un espectáculo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El video de 'Una Noche Contigo' fue dirigido por el talentoso Stillz, ganador del León de Cannes, conocido por su trabajo con artistas como Bad Bunny y Rosalía. Este video destaca por su enfoque creativo que evoca el reflejo del amor que todos llevamos dentro.