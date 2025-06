El emotivo testimonio de "La Bomba Tucumana" tras la muerte de su novio

A tan solo dos semanas del fallecimiento de su compañero, Gladys "La Bomba Tucumana" rompió el silencio y ofreció un conmovedor relato sobre las horas finales de Luciano Ojeda, quien partió tras una prolongada batalla contra una enfermedad terminal. En un video que compartió en Instagram, la cantante narró los instantes vividos junto a su gran amor, rememorando paso a paso su dolorosa despedida.

La intérprete comenzó agradeciendo el apoyo recibido y justificó su tardanza en hablar, explicando que necesitaba tiempo para encontrarse en un mejor estado emocional: “Quería sentirme un poco mejor para poder charlar con ustedes”. A continuación, describió cómo fueron los últimos meses compartidos: “Él fue mi gran amor. Yo creo que ustedes lo saben. Y yo fui el suyo, sin ninguna duda”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con la voz entrecortada, recordó lo complicado que fue el proceso de enfermedad para ambos, expresando: “Todo lo que le tocó vivir fue muy feo, muy doloroso”. A pesar del sufrimiento, Luciano siempre buscó transmitir un mensaje de fortaleza: “Como decía mi amor, si hay que irse, irse con las botas puestas”.

En su conmovedor testimonio, Gladys compartió uno de los momentos más íntimos de su despedida, donde mencionó que lo último que hicieron fue unirse en matrimonio: “Yo llamé a un cura para que él se vaya en paz. Estaba re consciente. Y ese cura nos unió con nuestras alianzas”. La cantante detalló la ceremonia, donde le indicaron que debía colocarse el anillo, quitarlo y guardarlo con ella.

Asimismo, reveló el pedido eterno de Luciano: “Prométeme que vas a subir todo. Todo lo que está en mi teléfono y en el tuyo. Que la gente vea nuestra historia de amor desde el día uno”. Esta solicitud marcó la promesa de Gladys de mantener viva su historia.

El video culminó con un emotivo mensaje de despedida: “Él fue el amor de mi vida. Me dejó un legado: hacerme valiente. Me decía que le di más vida de la que quizás hubiera tenido”. Gladys recordó su compromiso de estar a su lado, expresando su amor: “Yo estuve a su lado, amándolo, diciéndole que lo amaba. Y él también. Me pidió perdón y me dijo: ‘Lo intenté por nosotros, pero ya no’”, cerrando con una declaración de amor eterno: “Él era mi amor. Y va a ser siempre mi amor. El amor de mi vida”.