Emotiva despedida de "la Bomba tucumana" a su novio fallecido a los 38 años

Gladys "la Bomba tucumana" despidió a su novio, quien falleció a los 38 años, con una conmovedora carta donde narró sus sentimientos tras su pérdida. En el mensaje, la cantante resaltó la lucha de su pareja contra un cáncer avanzado y agradeció a quienes se solidarizaron con su pena.

La artista compartió lo que fue su última conversación: "Solo paso por aquí para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento. En este mundo injusto, lleno de maldad, solo queda decir gracias. Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por haberlo dado todo".

Gladys recordó a su amado como un verdadero "ángel": "Cada día será más claro para mí saber que eras un ángel. Viví con un ser que solo vino a este mundo a enseñar y amar, pero también a sufrir". Agradeció lo vivido y destacó sus enseñanzas sobre la vida y el amor.

"Hoy, en un día gris, ya no estás aquí. No puedo verte, espero que salgas de nuestro cuarto, aunque no venís y no puedo ya besarte. Te añoro, ¿qué hacemos hoy?", lamentó la cantante.

En su mensaje, Gladys se refirió a su fortaleza: "¡Eres un soldado increíble! Cómo luchaste por vivir, por nosotros, para no dejarme". Reveló que unos días antes de su partida, su pareja le pidió perdón por no poder seguir luchando.

Cerró su emotiva carta con un toque profundo: "Te ama, te extraño, te necesito. Mi guerrero, mi capitán, mi eterno amor. Descansa en paz".