Juana Repetto y Sebastián Graviotto ponen fin a su relación tras una larga crisis de pareja

Juana Repetto y Sebastián Graviotto finalizaron su relación tras una profunda crisis en la pareja. Según el panelista Pepe Ochoa, ambos se separaron hace un mes y medio. Ochoa indicó que 'están separados hace un mes y medio. Se terminó el amor'. Aunque la influencer desmintió dicha información, Ochoa enfatizó que es veraz.

El panelista detalló que 'tuvieron varias crisis' y que la relación ya venía deteriorándose. Graviotto se había ido un tiempo al exterior por motivos laborales, y tras un reencuentro en Brasil, ambos decidieron tener una conversación seria. Acordaron que 'esto es insostenible' y optaron por la separación, una decisión tomada por Sebastián, quien, según Ochoa, luchó por la relación.

En 2018, Juana y Sebastián se reencontraron en un bar y formalizaron su relación, que se consolidó con un matrimonio civil en 2020. Tres años después, celebraron su boda con una ceremonia familiar y de amigos.

Después de que la noticia de su separación se hiciera pública, Juana se comunicó con Ángel de Brito y pidió no ser tratada como 'abandonada'. Según De Brito, ella compartió una teoría sobre el origen de la información que se había difundido, aunque también agregó que estaba bien y no deseaba ser objeto de lástima.

Juana comentó: 'Yo no lo vi, me contaron, pero lo único que me falta, después de que me traten de cornuda por seis años, es que ahora me traten de abandonada'. Sin embargo, se mostró más optimista, agregando: 'Mejor, igual. Una cosa menos. Me daba paja encarar el tema, pero no me traten de abandonada y deprimida, que estoy lo más bien'.

De Brito también mencionó un aspecto emotivo de la situación familiar, informando que el sábado anterior, Graviotto había explicado a los niños que sus padres ya no vivían juntos, confirmando así su separación.

Por su parte, Juana subió una historia a sus redes sociales anticipando que, aunque preferiría no hablar del tema, debía hacerlo porque alguien había 'filtrado la información'.