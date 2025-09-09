Juana Molina recordó su relación con Antonio Gasalla: "Nos entendíamos mucho"

Juana Molina recordó con cariño a Antonio Gasalla, quien fue su gran amigo durante el inicio de su carrera actoral, pero con quien tuvo un lamentable desenlace a fines de los 80' cuando ella decidió separar sus caminos para probar suerte con su propio show de sketches “Juana y sus hermanas”.

En diálogo con Nahuel Sáa para Domingo de espectáculos ( Splendid AM 990 ), la actriz rememoró su pasado con el fallecido actor: “Fue muy lindo trabajar con Gasalla, realmente. Porque nos entendíamos mucho desde el humor”.

Y se sinceró: “A mí me gustaba porque yo lo hacía reír y él me hacía reír a mí. Y entonces era... nos potenciábamos en ciertos aspectos. En un momento, hubo un año en el que yo era como la co-equiper de los sketches.”

Molina recordó con cariño la forma en la que Gasalla adoptaba a otros actores para potenciarlos: “Él tenía eso, ¿no? Como que se enamoraba de golpe de algunos actores, como en un momento se enamoró de Urdapilleta o de Tortonese... Después se enamoró de Verónica Llinás, antes se había enamorado de Veronelli, de Parrilli. Como que él tenía esos amores... Eso es lindo, llamaba a la gente que le gustaba mucho. Entonces, vos lo veías en sus ojos cuando otro actuaba y él estaba como observador, como espectador, y eso era muy lindo.”

Según recordó, su cariño y buena onda terminó cuando Fernando Marín, productor de televisión, le propuso tener su propio show “Juana y sus hermanas”. El programa televisivo terminó siendo un éxito en su época, que hasta el día de hoy vive en el recuerdo de muchos.

“A partir de ahí me alejé. Nunca más volvimos a cruzarnos”, recordó Molina.

“Fue muy triste. Terminamos muy peleados, qué sé yo, se ofendió, esas cosas de los egos que nos hacen hacer desastres, la verdad. Y bueno, yo lo entiendo. Hubo momentos muy ríspidos, entonces quedé medio resentida un tiempo y después yo pensé que había quedado ahí, pero... Y después leí esa nota que él había escrito diez años antes de morirse. Si yo la hubiese encontrado antes, lo habría llamado y nos habríamos encontrado. Y bueno, eso no pasó”, se lamentó.

Y reflexionó sobre su relación con el capocómico: “Me hubiese gustado encontrarme con él. No hay cosa más linda que amigarse con alguien”.