Espectáculos

Jorge Lanata, la millonaria deuda con la radio y ¿gastos insensatos?

Tras el fallecimiento del periodista en diciembre de 2024, se conocieron sus problemas financieros.

15/08/2025 | 17:41Redacción Cadena 3

FOTO: Jorge Lanata, la millonaria deuda con la radio y ¿gastos insensatos?

El periodista Jorge Lanata falleció en diciembre de 2024 y a sólo ocho meses, ya se conocieron los serios problemas financieros con los que acarrean sus hijas Lola y Bárbara y su viuda, Elba Marcovecchio, ya que el comunicador había pedido un préstamo de elevado costo.

A pesar de los rumores recientes, se supo que Marcovecchio compró su casa un año antes de que Lanata pidiera el préstamo. La adquisición fue realizada con el dinero que aún disponía de la venta de su hogar en City Bell, ahorros y un préstamo que le pidió a su hermano y liquidó rápidamente.

Según señaló el presidente de APTRA, Luis Ventura, el monto total del anticipo brindado por la emisora en donde trabajaba el fallecido conductor, fue de US$400 mil, del cual aún se deben US$300 mil.

La finalidad habría sido para refaccionar el hogar de Punta del Este, que le permitiera modificar toda la cocina y poner un baño que le brinde comodidad. Asimismo, Ventura sostuvo que se habría gastado entre US$50 y US$60 mil en relojes y obras de arte, a cuenta de ese capital.

Lectura rápida

¿Quién falleció en diciembre de 2024? Jorge Lanata falleció en diciembre de 2024.

¿Qué problemas enfrentan sus herederos? Sus hijas y su viuda enfrentan serios problemas financieros.

¿Cuánto era el préstamo pedido por Lanata? El préstamo era de US$400 mil.

¿En qué se gastó el dinero del préstamo? Se gastó en refacciones y en relojes y obras de arte.

¿Quién es Luis Ventura? Es el presidente de APTRA y brindó información sobre la situación financiera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

