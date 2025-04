Jimena Monteverde asegura que siempre habrá trabajo para quienes cocinan con destreza

FOTO: Jimena Monteverde: "Mariana Dumas, me llamó y le dije que yo no estaba peleada con Maru Botana"

Jimena Monteverde fue entrevistada por Pablo Montagna en su programa 'Pasamontagna' de Radio Rivadavia. Durante la conversación, Monteverde afirmó que 'el que sabe cocinar y lo hace bien va a tener trabajo siempre'. Esta declaración refleja su firme creencia en la pervivencia de la cocina como oficio en el mercado laboral.

La cocinera subrayó que 'durante la pandemia muchos facturaron con la cocina en redes', evidenciando cómo la situación crítica llevó a muchos a emprender en plataformas digitales. Además, comentó sobre la acogida de su programa 'Escuela de cocina', notando que la respuesta del público en la calle supera incluso la medición de rating.

Monteverde opinó que 'lo que uno hace y cómo lo hace traspasa la pantalla'. La chef constató que muchos cocineros sienten un gran temor a equivocarse al aire, pero resaltó la importancia de mostrar que los errores son parte del aprendizaje en la cocina.

Sobre su colaboración en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, Jimena compartió que 'la mayoría come y hasta piden repetir'. 'Algunos están nerviosos y tímidamente prueban un bocadito. Todo lo que hacemos es muy tentador. Mirtha intenta no comer, me mira y dice 'qué rico'. Como ya sé qué le gusta, se lo mando para la casa y lo come allí', relató.

Respecto a su relación con Maru Botana, la chef reveló que la viuda del Gato Dumas había intentado reunirlas para limar asperezas. 'Mariana Dumas me llamó y le dije que yo no estaba peleada con nadie, nunca dije nada. Intentó que nos juntemos y hablemos', expresó Monteverde, aclarando que hasta el momento no se ha concretado un encuentro con Botana para resolver sus diferencias.