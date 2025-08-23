Jimena Barón celebra la primera salida nocturna de su hijo Momo: "Ejemplo de hombre"
La actriz celebró con emoción que su hijo mayor se divirtiera de forma responsable y rodeado de amor, con un palito inconsciente para Daniel Osvaldo.
23/08/2025 | 14:05Redacción Cadena 3
FOTO: Jimena Barón, una madre orgullosa de la primera salida “de joda” de su hijo, Momo: “Ejemplo de hombre”
Morrison Osvaldo -más conocido como "Momo"- tuvo su primera salida "de joda" y su mamá, Jimena Barón, relató la secuencia con gran cariño, en redes sociales, aunque inconscientemente dejó un "palito" para su ex, Daniel Osvaldo.
Barón volvió a lucirse como madre orgullosa durante esta ocasión: en principio reveló que su preadolescente por "primera vez en la vida, se bañó por motus propio", a causa del destacable evento y así lo filmó desde la puerta del baño.
A continuación, mostró cómo el niño le preguntaba dos horas antes por el horario del evento, junto al texto "La ansiedad. La previa", seguido por un tierno clip sobre los "juguetes" de Arturo, su bebé de dos meses, que elige entretenerse con un plástico.
La tercera historia de instagram fue una de las más destacadas ya que grabó a Morrison con el celular escondido y escribió "Me descubrió", sobre el video. Allí, Barón despidió a Momo antes de su partida: "Chau bombón, divertite, quiero tener este momento gravado, estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame. Te quiero, hijo ¡Rompela!".
Horas más tarde, la cantante sorprendió a sus seguidores en medio de la noche mientras amamantaba: "Esperando a que termine la fiesta de uno, mientras toma teta el otro. Seguro vuelve y no me cuenta un cho7o (sic), pero bueno", escribió.
"Matías fue a buscar a Momo y yo me qué porque Arturo duerme, pero no me voy a dormir hasta ver a Momo y saber cómo le fue. Estoy muy (...) no lo puedo creer", explicó en el último corto nocturno "La Cobra".
Esta mañana, reveló con un texto: "No voy a contar sobre la noche de Momito por su intimidad. Cuando llegó, me pidió que le haga compañía mientras comía el MC que le compró Matías. Me charló un montón, muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta. No podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue mi bebito hace poco, está tan grande y va a seguir creciendo y volando".
En cuanto a Matías, dejó un mensaje que podría ser molestia para el futbolista: "Mi bombón que lo fue a buscar re tarde y le compro comida, tampoco me contó toda la carla de hombres que tuvieron. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansa un poco en eso. Soy muy afortunada".
[Fuente: Noticias Argentinas]