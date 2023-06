Inteligencia Artificial: así lucirían Messi y los campeones con trabajos comunes

Fernando De Luca es un diseñador multimedial del barrio porteño de Floresta que causó revolución en las redes sociales con sus innovadoras figuritas del Mundial de Qatar 2022 con una imperdible producción basada en inteligencia artificial.

Con algunos de los integrantes de la Selección Argentina como protagonistas, el diseñador personificó a los mismísimos campeones del mundo en rubros totalmente inimaginables. Entre las figuras están Lionel Scaloni, Lionel Messi, Enzo Paredes, Ángel Di María, Alejandro "Papu" Gómez, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez y Lisandro Martínez.

"Siempre estoy innovando e intentando hacer cosas que rompan los esquemas. En su momento fueron las figuritas del Mundial y luego de la viralización del video de Scaloni "Rolinga" me encontré con que a las personas les gusta ver ese tipo de cosas insólitas. Fue ahí cuando me puse el desafío de no solo hacer un personaje, sino ir por algo más", explicó De Luca en una entrevista con Ámbito Financiero.

Fotos gentileza: Diario Jornada.

Y agregó: "Muchas fueron generadas con Inteligencia Artificial a través de prompts, mientras que otras cosas fueron hechas con Adobe Photoshop. La realidad es que la inteligencia artificial vino para quedarse y ya está al alcance de todos. Muchos están en contra y otros a favor. Yo creo que uno tiene dos alternativas: odiarla o aliarnos con ella. Yo elijo la segunda, porque creo que, al combinarla con la creatividad, más las herramientas de edición que ya dominamos, podemos lograr resultados excelentes".

El diseñador dijo que "todo se fue dando a medida que trabajaba en cada uno de ellos, haciéndome las siguientes preguntas: ¿cómo sería un Julián Álvarez con rulitos?; ¿Messi con pelo rubio atado?; ¿El Dibu con panza? A medida que iba armando estos personajes con sus características me surgían nuevos interrogantes y así fue como llegué a estos resultados".

Y concluyó: "Recibí muchos mensajes de felicitaciones y otros con propuestas de trabajo. Realmente es muy gratificante ver que las personas se divierten con lo que uno hace y más si puede abrirte puertas en otros horizontes".

