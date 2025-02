Hallaron muerto al legendario actor, Gene Hackman, y a su esposa en Nuevo México

El destacado actor estadounidense Gene Hackman, ganador de dos premios Óscar, fue hallado sin vida a los 95 años junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63, en su hogar de Santa Fe. Las autoridades investigan las causas del deceso.

El mundo del cine está de luto tras la noticia del fallecimiento de Gene Hackman, reconocido por sus memorables interpretaciones en películas como "The French Connection" y "Sin perdón".

El actor y su esposa fueron encontrados muertos en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, según informó el sheriff del condado, Adán Mendoza. Junto a ellos, también se halló sin vida a su perro.

Las autoridades locales han confirmado que no hay indicios inmediatos de juego sucio en el lugar. "No creemos que haya habido un crimen. La causa exacta de la muerte no ha sido determinada en este momento", declaró el sheriff Mendoza. La investigación continúa activa para esclarecer las circunstancias del suceso.

Gene Hackman, nacido en California en 1930, tuvo una carrera cinematográfica que abarcó más de cuatro décadas. Ganó dos premios Óscar: el primero como Mejor Actor por su papel en "The French Connection" (1971) y el segundo como Mejor Actor de Reparto en "Sin perdón" (1992). Además, participó en filmes destacados como "Bonnie y Clyde", "La conversación" y "Los Tenenbaums". En 2004, decidió retirarse de la actuación para dedicarse a la escritura, publicando varias novelas de ficción histórica.

Hackman y Arakawa contrajeron matrimonio en 1991 y residían en Santa Fe desde la década de 1980.

La comunidad artística y sus seguidores lamentan profundamente la pérdida de una figura tan influyente en el mundo del cine.