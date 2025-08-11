Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta: "Con mucho dolor, pero de pie"
El productor escribió un mensaje en redes sociales. La muerte de la pequeña Mila Yankelevich, a los 7 años, conmocionó al espectáculo argentino.
La muerte de Mila Yankelevich enlutó al mundo del espectáculo argentino por tratarse de una nena de 7 años, que pertenece a una de las familias más queridas del país y que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años.
Los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija, y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.
Sin embargo, Gustavo Yankelevich esbozó unas palabras durante las últimas horas y lo hizo para darle aliento a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos y que él apoya de manera incondicional.
“Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.
Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Mila Yankelevich? La niña falleció a los 7 años, causando dolor en el mundo del espectáculo argentino.
¿Quién es Gustavo Yankelevich? Es el abuelo de Mila y un reconocido productor argentino que se expresó tras la muerte de su nieta.
¿Dónde se comunicó Gustavo? Usó sus redes sociales, específicamente Instagram, para dar un mensaje de apoyo a su nieto Valentín.
¿Cómo está la familia? La familia se unió en Miami y optó por el silencio para atravesar este difícil momento.
¿Qué deporte practica Valentín? Es piloto de carreras y recibió el apoyo de su abuelo en medio de la tragedia familiar.
