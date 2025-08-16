Gonzalo Valenzuela habló sobre la epilepsia de su hijo Silvestre: “Confío en su responsabilidad y madurez”

El actor chileno Gonzalo Valenzuela compartió su experiencia como padre de un adolescente con epilepsia durante una entrevista en el podcast Código Púrpura, organizado por la Liga Chilena Contra la Epilepsia.

Allí habló abiertamente sobre el diagnóstico de Silvestre, su hijo mayor, quien convive con esta condición desde los 12 años.

“Es importante hablar de estos temas y abrir el diálogo”, sostuvo Valenzuela, que destacó el proceso de aprendizaje y maduración que ambos atravesaron desde el primer episodio. Hoy, con 17 años, su hijo asume con responsabilidad su tratamiento. “Él se encarga de tomar su medicación todos los días, y sabe que debe hacerlo. Eso me da tranquilidad”, aseguró.

El actor también remarcó la importancia de derribar mitos y brindar información clara sobre la epilepsia. Además, recordó el primer ataque de su hijo. “No sabía qué hacer, pensé que se había muerto”. A lo largo de la charla, Valenzuela insistió en que el acompañamiento familiar es clave, pero también lo es transferir la responsabilidad al adolescente cuando está preparado.

Valenzuela además reveló que dejó de consumir alcohol y marihuana para dar el ejemplo. “Tengo que mostrarle que se puede vivir bien sin eso”. También compartió un episodio en el que su hijo fue hospitalizado tras consumir alcohol, lo que le sirvió como experiencia límite. “Ahora tiene clarísimo que hay cosas que no puede hacer”.