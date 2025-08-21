En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Gimena Accardi y Nico Vázquez: rating en el ojo del huracán por su escándalo

El rating de la televisión argentina mostró cifras diversas con programas en competencia. Telefe lideró con "La voz Argentina", seguido de otros formatos en diferentes canales como eltrece y Canal 9.

21/08/2025 | 10:29Redacción Cadena 3

FOTO: Gime Accardi y Nico Vázquez.

En la pantalla de Telefe, La voz Argentina promedió 10.6 puntos de rating y fue lo más visto del día. El ciclo subió tres décimas en relación al día anterior.

En la pantalla de eltrece, Ahora caigo! promedió 5.6 puntos y subió 3 décimas en comparación con el martes. El programa fue el segundo más visto del día en el canal.

A pesar de haber bajado el lunes con los partidos, ayer, Buenas Noches Familia volvió a repuntar al alcanzar 6.4 puntos de rating. El ciclo ascendió 1.3 puntos y se ubicó entre los cinco más vistos del día.

El rating del escándalo Gimena Accardi - Nico Vázquez 

En Canal 9, Los profesionales de siempre obtuvo 2.1 puntos y con respecto al martes, subió 2 décimas. El ciclo midió lo mismo que los otros programas de la tarde del canal, Con Carmen y Escuela de cocina.

LAM alcanzó 4.0 puntos de rating y bajó cuatro décimas con respecto al martes. De todas maneras, fue lo más visto del día en el canal.

Por su parte, Sálvese quien pueda midió 3.0 puntos y bajó 3 décimas en comparación con el martes. A pesar de eso, el conducido por Yanina Latorre fue el segundo más visto del día en el canal.

En elnueve, Bendita obtuvo 3.2 puntos. El ciclo bajó cinco décimas en relación al martes, pero de todas formas fue lo más visto del día en el canal.

En Telefe, A la Barabrossa midió 3.9 puntos de rating, con cinco décimas menos que lo alcanzado el martes. De todas formas, el programa ganó en la competencia directa y fue el segundo más visto de la mañana.

Lectura rápida

¿Qué programa lideró el rating?
La voz Argentina fue el programa más visto con 10.6 puntos de rating.

¿Cuánto midió Gimena Accardi y Nico Vázquez?
Aún no se reportó una cifra específica para el escándalo, pero su repercusión fue notable en la audiencia.

¿Qué ocurrió con Buenas Noches Familia?
El programa alcanzó 6.4 puntos de rating, repuntando 1.3 puntos respecto al día anterior.

¿Qué programa de Canal 9 fue destacado?
Los profesionales de siempre obtuvo 2.1 puntos, subiendo dos décimas en comparación con el martes.

¿Cómo fue el rendimiento de LAM?
LAM alcanzó 4.0 puntos de rating, aunque bajó cuatro décimas en relación al martes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho