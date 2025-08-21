Gimena Accardi y Nico Vázquez: rating en el ojo del huracán por su escándalo

En la pantalla de Telefe, La voz Argentina promedió 10.6 puntos de rating y fue lo más visto del día. El ciclo subió tres décimas en relación al día anterior.

En la pantalla de eltrece, Ahora caigo! promedió 5.6 puntos y subió 3 décimas en comparación con el martes. El programa fue el segundo más visto del día en el canal.

A pesar de haber bajado el lunes con los partidos, ayer, Buenas Noches Familia volvió a repuntar al alcanzar 6.4 puntos de rating. El ciclo ascendió 1.3 puntos y se ubicó entre los cinco más vistos del día.

En Canal 9, Los profesionales de siempre obtuvo 2.1 puntos y con respecto al martes, subió 2 décimas. El ciclo midió lo mismo que los otros programas de la tarde del canal, Con Carmen y Escuela de cocina.

LAM alcanzó 4.0 puntos de rating y bajó cuatro décimas con respecto al martes. De todas maneras, fue lo más visto del día en el canal.

Por su parte, Sálvese quien pueda midió 3.0 puntos y bajó 3 décimas en comparación con el martes. A pesar de eso, el conducido por Yanina Latorre fue el segundo más visto del día en el canal.

En elnueve, Bendita obtuvo 3.2 puntos. El ciclo bajó cinco décimas en relación al martes, pero de todas formas fue lo más visto del día en el canal.

En Telefe, A la Barabrossa midió 3.9 puntos de rating, con cinco décimas menos que lo alcanzado el martes. De todas formas, el programa ganó en la competencia directa y fue el segundo más visto de la mañana.