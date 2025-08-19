Gimena Accardi, tras su infidelidad: "Es demasiado el odio y el hostigamiento"

Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez y ofreció una conferencia de prensa a la salida de su trabajo, donde aclaró que no es cierto que el otro hombre sea Andrés Gil, actor que está con ella en teatro y quien recientemente fue padre junto a Candela Vetrano.

"Para mí es una vergüenza total tener que estar hablando de algo privado, que corresponde al ámbito privado. No debería estar dando explicaciones, porque las únicas explicaciones que tenía que dar era a Nico, y se asumió así, y quedó entre cuatro paredes, y quedó en algo que una pareja puede vivir en 18 años", comenzó a explicar Gimena.

"Lamento, antes de hacerlo público, y este escarnio total y absoluto de algo que es privado, yo no pertenezco al Estado, a mí no me votaron, yo no le doy explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Bastante tengo con el dolor que tengo de haberle causado un dolor a mi marido. Y así todo, me perdonó, me abrazó, ya veníamos mal, y fue como una gota que pegó al vaso", continuó.

"Decidí contarlo, primero porque ayer se habló una parte de verdad y una parte que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados en el medio de familia, sufriendo al otro lado, y necesito aclarar eso. Me hago cargo de lo que hice, putéenme, espérenme la salida, escupirme, decirme infiel de mierda, lo que quieran", sumó Accardi.

La actriz se refirió al odio que reciben ella y Nico Vázquez en las redes sociales: "Un poco me alivia, entre comillas, que se corra el foco de Nico porque durante dos meses recibió el mismo hostigamiento que estoy recibiendo yo con puteadas, pero él sí no había hecho nada, pues no se lo vinculó con total certeza con dos compañeras de trabajo, y eso era mentira. Y bueno, ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré de la que venga".

“Yo cerré todo, no estoy leyendo nada porque no me quiero suicidar mañana, básicamente, porque es demasiado el odio, el hostigamiento. Prefiero no saberlo porque prefiero no leerlo por mi salud mental... Con la persona que yo tenía que aclararlo, ya lo aclaré. Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nuestros 18 años de relación fueron preciosos. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida. Yo se los di a él sin duda”, manifestó la actriz.

Sobre su infidelidad, volvió a asegurar que fue "un random total": "No me enamoré de nadie. Nunca hubo una relación paralela. Fue un desliz total. Es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática".