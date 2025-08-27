En vivo

Gastón Pauls regresa a la televisión con un nuevo programa de entrevistas

Conducirá "Ser humanos", un ciclo dedicado a historias de superación y resiliencia.

27/08/2025 | 11:12Redacción Cadena 3

FOTO: Gastón Pauls regresa a la televisión con un nuevo programa de entrevistas

Gastón Pauls regresará a la televisión con un ciclo dedicado nuevamente a la resiliencia. El actor hace varios años es un referente de superación de las adicciones, desde que contó su propia historia y se enfocó en ayudar a quienes estaban atravesando lo mismo, además de escuchar las vivencias de otros famosos.

“Ser Humanos” es un programa que explora las historias de vida de personas resilientes, que han atravesado desafíos extraordinarios y han encontrado una forma de inspirar a otros.

Conducido por Gastón Pauls, se verá en la pantalla de América TV, cada episodio lleva a conocer testimonios que dejan un mensaje profundo sobre cómo vivir mejor, aprender de las adversidades y encontrar fortaleza en los momentos más intensos.

Cada historia presentada en “Ser Humanos” es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la capacidad de superación es parte de nuestra esencia. Pauls promete mostrar un programa emotivo, auténtico e inspirador que busca conectar con la humanidad que nos une.

Lectura rápida

¿Qué programa presenta Gastón Pauls?
Presenta "Ser Humanos", un ciclo dedicado a historias de resiliencia.

¿Quién es el conductor del programa?
El conductor es Gastón Pauls.

¿Dónde se emitirá el programa?
Se emitirá por América TV.

¿Qué temática abordan los episodios?
Abordan historias de vida de personas que han superado desafíos.

¿Qué busca lograr el programa?
Busca inspirar a otros a través de testimonios de resiliencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

