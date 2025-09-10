Fuerte cruce y dudas sobre homenaje a Jorge Lanata en los Martín Fierro

FOTO: “Dos huevos”: El fuerte cruce de Luis Ventura y la duda sobre un homenaje a Jorge Lanata en los Martín Fierro

El presidente de APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas-, Luis Ventura, sostuvo que hay que tener “dos huevos” como los suyos para estar al frente de la entidad, respondió a las críticas por las ternas de los premios Martín Fierro de Televisión y puso en duda la posibilidad de un homenaje a Jorge Lanata.

En cuanto “Pampito” y Matías Vázquez debatían sobre la terna a “Mejor conducción femenina”, Ventura salió al cruce por línea telefónica: “¿Por qué no hacen cada uno su propia fiesta y los que quedamos afuera la criticamos, observamos y corregimos?”.

A lo que Vázquez refutó: “Usted sabe, que muchas veces, los de APTRA se mandan macanas”, pero el comunicador no se quedó atrás: “Perdón, los de APTRA, los conductores y los periodistas, todos se las mandan, sino no aprendés”.

“Es muy fácil hablar, pero vengan y busquen el presupuesto para garpar toda esa fiesta”, insistió Ventura mientras “Pampito” y el staff del magazine se permitían una risa cómplice. Así que Vázquez no dejó pasar la oportunidad: “Con tantos Martín Fierro que hay, tiene que haber presupuesto para hacer una terna de ‘Espectáculos’”.

“El presupuesto lo tenés que armar, no está más que para juntar guita para la prepaga de los socios. Esto es un club, no un gremio. Vivimos en crisis al igual que el país, APTRA sobrevive sin cagarle la vida a nadie”, continuó el dirigente de la asociación.

Asimismo, Ventura afirmó que recibió llamados con ofrecimientos económicos a cambio de un premio, “todo el tiempo” y añadió que, según el presidente Javier Milei, acepta el acuerdo porque “dice que los periodistas somos ensobrados”.

Al ser consultado por quién sería un digno reemplazo, en caso de que abandone la presidencia de la entidad, indicó: “Cualquiera que tenga ganas, mucha creatividad y, sobre todo, dos huevos como los tengo yo. Tiene que haber un cacique porque no es fácil estar en el sillón de APTRA, hay que pelear con todo el mundo”.

Al finalizar la comunicación, el conductor del ciclo le consultó a Luis si habría algún tipo de reconocimiento a Jorge Lanata, sin embargo, su interlocutor indicó: “Ese tema me lo guardo para después porque eso no se vota, se decide y tiene que haber una turbulencia de ideas para ver cuál es la mejor”.

Ante esto, el presentador remarcó: “Pero, tiene que haber un homenaje a Lanata”, pero Ventura insistió: “Y bueno, pero en determinado momento, me decían lo mismo de tantos otros. Yo lo homenajearía al gordo, más allá de las trompadas que nos pegamos, creo que nos quisimos”.