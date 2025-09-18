Fuerte cruce de María Fernanda Callejón tras revelar que fue abusada de chica

FOTO: “Me estás buscando”: El fuerte cruce de María Fernanda Callejón después de contar que fue “abusada de chica”

En medio de una denuncia penal contra su ex marido Ricardo Diotto por violencia de género, la actriz María Fernanda Callejón reveló que fue abusada “de chica” y, más tarde, tuvo un fuerte cruce con la periodista Karina Iavícoli en donde la acusó de estar “buscándola” y le pidió que no vuelva a mencionar a su hija.

“Fui abusada de chica y lo pude contar después de 52 años, e implica una transición personal de cada uno. Ahora, mi causa penal es con perspectiva de género y Desarrollo Social me llevó hacia una terapia específica de trastornos post traumáticos y sus secuelas”, reveló la artista.

Asimismo, no dejó de referirse a los repudiables dichos del cantante Gustavo Cordera en 2016: “La violencia no sólo es un golpe y creo que hay que penalizar comentarios como esos”. Al tiempo que contó que, para ir a trabajar, “pasaba horas con el culo arriba de mi camioneta”.

Así que Iavícoli cuestionó sobre el vehículo: “De la -camioneta- que dicen que no pagás la cuota y que la perderías si no lo hacés. Lo segundo, que te lo pregunto bien, como viajás dos horas y eso es cansador para cualquier persona ¿Por qué querés quedarte en esa casa y no venderla?”

“Esa sería la oportunidad para que ambos tuvieran sus departamentos, cada uno por su lado y no tengas que viajar dos horas con el culo en la camioneta hasta capital”, cerró la panelista de Intrusos.

“Con todo respeto te voy a contestar. No tengo porqué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que hago con mi economía y no voy a permitir más. Vos decí lo que quieras y hacé tu editorial diaria”, refutó la intérprete.

A lo que la panelista respondió cortante: “No hago editorial, sólo cuento información, no te enojes con el mensajero porque yo te estoy hablando bien”.

Con un tono de voz, por demás suspirado y bajo, la intérprete respondió: “Perdón ¿quien se enojó?”. Entonces, con una exultante sonrisa, Iavicoli rememoró el momento en que se abrazó con Callejón, aunque su interlocutora no llegó a escuchar del todo y lo tomó como una interrupción.

“Pará un poquito”, insistió la ex vedette, por lo menos cinco veces y añadió con una gran sonrisa al igual que la panelista: “No me estás respetando, te estoy diciendo que pares, me preguntaste algo y dejame contestar. No me digas que estoy enojada porque te estoy contestando con respeto, no me busques”.

“Vos tenés el derecho de decir de mí lo que quieras. Menos ‘linda’, de arriba para abajo, sobre mí, dijiste todo. Como protagonista de mi vida, digo que la información que tenés -refiere al embargo de la camioneta- es absolutamente errónea”, añadió la intérprete.

“Soy una mujer de 59 años y contesto como quiero. Vos me estás buscando hace rato. Y te voy a pedir un favor: no nombres nunca más a mi hija, decile hija en común o como prefieras. Mi abogado penalista te va a decir qué vamos a hacer”, cerró Callejón antes de incluir a su representante legal en el móvil.