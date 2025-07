Flor de la V denunció a Tinelli por censura y filtraciones de mensajes privados

Flor de la V se unió a un reclamo que, aunque no era exclusivamente suyo, consideró esencial respaldar. Por ello, no dudó en dirigirse a Marcelo Tinelli, exigiendo que saldara los pagos pendientes por su participación en Cantando 2024.

Sin embargo, el conductor decidió hacer públicos unos mensajes privados que intercambiaron, a lo que Flor continuó respondiendo. En una conversación con "Puro Show", aclaró que “se acabó la época de la censura”.

“Me sorprendió que hiciera público un mensaje privado. El mensaje es extenso y él eligió solo publicar la introducción, omitiendo el resto. En esa comunicación, expuse mi opinión, ya que me parecía hipócrita lo que decía”, agregó Florencia.

Su descontento proviene del tiempo en que ella dirigía Intrusos y Tinelli ocupaba el cargo de director artístico en América. “No es común que un programa exitoso cambie tanto de horario”, resaltó.

“Considero relevante que no se desvíe la mirada de lo que realmente pasó, relacionado con las deudas. En el caso de Florencia Peña, ella se reunió con ustedes y asombrosamente al día siguiente, le pagaron, y todo esto ocurrió solo después de hacerlo público. Antes, no sucedía. Estamos hablando exclusivamente de ella, Luisa Albinoni y el hijo de Florencia, quienes alzaron la voz. ¿Conoces a cuántas personas hay tras esto? ¿Por qué no se habla de eso?”, complementó.

Para Flor de la V, muchos enfrentan el temor de expresarse: "La gente teme porque quizás no son figuras reconocidas o trabajan detrás de cámaras, lo que genera el miedo a perder futuras oportunidades. Todo el mundo siente temor. Lo que me impactó fueron los mensajes de personas cercanas a él o que formaron parte de su círculo. Eran mensajes conmovedores que hablaban de valentía. Y yo no creo que los empleados deban ser valientes. No pienso que deban vivir con miedo. Uno debe acudir a su trabajo y recibir su paga. La libertad de expresar y contar lo que sucede no debería conllevar consecuencias. ¿En qué punto estamos? ¿Qué es crimen y castigo? ¿Así pasaron las cosas? Porque Pampito sabe que ha habido ocasiones en las que se nos prohibió tratar ciertos temas, y eso no debería ocurrir. Pero se acabó la época de la censura".