Espectáculos

Festejo día de las infancias en el Kempes: 38 mil personas disfrutan del show

Con la presencia de grandes artistas como Piñón Fijo. También Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba los chicos y los grandes disfrutan de un día especial.

24/08/2025 | 10:20Redacción Cadena 3

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Comenzó el festejo del día de las infancias: miles de chicos disfrutan de su día

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

FOTO: Dia de las infancias en el Kempes

Este domingo 24 de agosto se lleva a cabo el tradicional festejo por el Día de las Infancias en el Estadio Mario Alberto Kempes con entrada libre y gratuita. En horas del mediodía la asistencia es de casi 40.000 personas, entre chicos y grandes que viven una verdadera fiesta.

La fiesta, organizada por La Provincia, la Municipalidad de Córdoba y Cadena3, tiene lugar desde las 8 de la mañana, momento en que los niños y niñas que asistieron recibieron un juguete. Además, pudieron disfrutar de chocolate caliente.

Los más chicos  disfrutan y bailan al ritmo de las canciones de Piñón Fijo. También Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis, Migrantes y Damián Córdoba le ponen música y color para que sea un día especial.

El evento es transmitido en vivo por las cuentas oficiales de Youtube del Gobierno de Córdoba y de Cadena 3.

Es importante recordar que se puede llevar mate y merienda para los niños, pero no se permite el ingreso de bebidas en envases de vidrio, elementos cortantes o punzantes, ni conservadoras. 

La tradicional fiesta es de 8 a 13 horas y cuenta con sorteos, espectáculos para toda la familia y entrega de juguetes para los niños y niñas.

Más de 50 colectivos se trasladan desde los polideportivos y las líneas 71, 72 y 80 son gratuitas.

