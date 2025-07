Fernanda Iglesias respondió con dureza a Yanina Latorre en medio de una polémica

Yanina Latorre fue muy dura con Fernanda Iglesias en su programa y la panelista de "Puro Show" no dudó en responderle. La pelea comenzó cuando la conductora de "Sálvese Quien Pueda" habló de peleas que su colega habría tenido en los camarines cuando trabajaba en “LAM”.

Enojada por esos dichos, Fernanda contó una versión sobre una supuesta nueva infidelidad de Diego Latorre y Yanina le respondió muy enojada en su programa.

Pero Fernanda no se quedó callada: "No tengo una guerra, intenté llevarme bien con ella, le perdoné las cosas que me hizo, me hostigó durante muchos meses, me la banqué porque no quería pelearme con ella, no tenía esa energía, no tenía ganas".

"Ella se peleó con Marixa Balli y entré yo a cuadro. Dijo cosas que no son ciertas, que pateé una puerta, que me peleé a los gritos. Me cansé, ¿viste cuando uno llega a su límite? Me superó el enojo, ya no sabía qué hacer para que dejara de decir mentiras sobre mí", explicó sobre los motivos que la llevaron a revelar la infidelidad de Latorre.

"La verdad que tengo para contestar de cada cosa que dijo. Mi hija me acaba de escribir, que es mucho más sabia que yo, y me dice 'no gastes tu tiempo en responderle, porque vos lo que querés hacer es periodismo, es trabajar. Lo que ella dice te tiene que resbalar'. Dice de mí todo lo que dijo, que yo mangueo arroz, que te muestro la SUBE, o sea, que soy pobre, ponele. ¿Qué más dijo? Que soy mala madre, que me fui a España, que no sé qué. Que estoy enferma. Quiero decir algo, Yanina, todo esto que vos decís de mí no cambia el hecho de que tu marido te mete los cuernos. No lo cambia. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo habla atrás tuyo de que tu marido te mete los cuernos. Sos la comidilla de todo el mundo porque él te sigue metiendo los cuernos. El tema es que nadie se anima a decírtelo porque te tienen miedo", siguió Fernanda.

Según la panelista de “Puro Show”, la gente le tiene miedo a Yanina: "Salís a decir todas estas barbaridades, mentiras sobre la gente porque no tenés escrúpulos. Pero ¿sabés qué? Yo no te tengo miedo porque me cansé. Me cansé de que digas mentiras sobre mí. Sabelo, Yanina. Todo el mundo sabe que tu marido te mete los cuernos. Y esa imagen de familia que vos querés mostrar no te la cree nadie. Seguíla manteniendo si querés, es tu tema. Cada familia funciona como quiere. Pero sabé esto. Sabé que nadie te quiere lo de la familia feliz. Todo el mundo habla a tus espaldas y se ríen de vos porque saben lo que pasa de verdad".