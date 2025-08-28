Fernanda Callejón se enfrentó a su ex en una audiencia: "Con la verdad voy hasta las últimas consecuencias"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se encontraron en una audiencia preliminar en el Juzgado de Campana para terminar de definir la división de bienes tras el divorcio, en medio de acusaciones de violencia que realizó la actriz.

Se enfrentaron cara a cara en la Justicia y Callejón dijo a Intrusos: "Exigí pericia psicológicas y se realizaron. A mí ya me rompieron, ahora vamos a ver qué decide el juez. La Justicia divina existe".

A la actriz le gustó que su causa haya caído en el mismo Juzgado en donde se resolvió el caso de Julieta Prandi: "Mi causa siempre fue con perspectiva de género. Con la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias".

Callejón no quiso dar más precisiones sobre el conflicto con su ex porque "hay confidencialidad para proteger a nuestra hija. Yo quiero paz por mí y por mi hija, soy la cuidadora, la madre".

Por su parte, el abogado de Callejón reconoció que se puede llegar a una solución para evitar el juicio: "Estamos en una etapa de diálogo".