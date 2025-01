Fátima Flórez rompió el silencio tras el incidente con la Caminera en Córdoba

En la madrugada del miércoles, Fátima Florez estuvo involucrada en un incidente producto de una multa de tránsito por parte de la Policía Caminera en la autopista Córdoba-Carlos Paz.

La actriz viajaba como acompañante del conductor, Fernando Gabriel Vázquez, de 46 años, que dio positivo de alcoholemia (0,76 gramos de alcohol) y cuyo carnet de conducir estaba vencido.

Según la Policía, Fátima "se arrojó a la carpeta asfáltica, aduciendo, a los gritos, maltratos y descompostura". Tras ello, se hizo presente un servicio médico, pero la actriz no quiso ser atendida.

La situación generó revuelo en las redes y medios, por lo que la actriz habló de la situación en TN.

Primero, comentó que fueron a Córdoba con su director musical para buscar un teclado, porque se les rompió el teclado con el que estaban trabajando y cuando volvían los pararon. "Le hicieron el test de alcoholemia a él porque yo estaba de copilota. Le dio 0.75, que obviamente no está permitido. Él, por supuesto, estaba en perfecto estado. Imagínate que yo no me voy a subir al auto de una persona que no está bien. 0.75 creo que es un vasito y ya da", expuso.

Sobre las versiones de su desvanecimiento, aclaró que no es que se desvaneció sino que se empezó a sentir "muy débil" porque había estado todo el día trabajando, además del calor extremo.

"No es que me desvanecí, me empecé a sentir muy débil porque había estado todo el día trabajando, hizo mucho calor todo el día. Estuve prácticamente sin comer todo el día por ir de acá para allá. Se hizo muy tarde, estaba sin cenar y desde la mañana trabajando. Soy un ser humano, me bajó la presión completamente y me senté en el piso porque no daba más", explicó.

Y completó: "Me dolían literalmente los pies porque había estado todo el día con tacos bailando de acá para allá. No daba más, estaba sin comer. Entonces, bueno, se juntó mucho y me senté en el piso. Simplemente eso".

