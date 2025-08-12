En vivo

Espectáculos

Fátima Flórez anunció que Javier Milei irá a su show en Las Vegas, sin reconciliación

La capocómica atraviesa su estadía en Madrid para luego regresar a Las Vegas con su show.

12/08/2025 | 17:26Redacción Cadena 3

FOTO: Fátima Flórez en Radio Rivadavia: confirmó que Javier Milei irá a verla, pero no habrá reconciliación

La capocómica Fátima Flórez reveló que el presidente Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas, aunque no habrá reconciliación, según su testimonio en Pan y Circo, en diálogo con Johi Viale por Radio Rivadavia.

La intérprete atravesó una artística estadía en Madrid, desde allí dialogó con el equipo de Viale y sostuvo que el público español la “recibió muy bien, son muy respetuosos y no pueden creer que una mujer haga tantos personajes, que sea tan camaleónica”.

“Me voy a presentar en el casino El Sahara -de Las Vegas- el 5 y 6 de septiembre y tengo entendido que Javier va a estar en el contexto de sus reuniones internacionales, por lo que en esos días va a estar ahí, en Nevada, Las Vegas”, añadió la intérprete.

En esta línea, Flórez afirmó: “Por lo cual es lógico que me va a venir a ver ¿por qué sería raro? Si dos personas coinciden en una misma ciudad, lo más lógico es que se vean. Me parecería raro si se esquivan cuando el destino los ayudó a encontrarse”.

Al ser consultada por una posible reconciliación, Fátima fue tajante: “No. Para nada, estoy soltera, súper tranquila, bien, con la líbido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental y cranear con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón y obré en función de lo que siento”.

Asimismo, la imitadora compartió su recuerdo sobre el fallecido periodista Jorge Lanata: “Su partida fue un dolor muy grande, es un artista y periodista que dejó un sello único en su estilo. Le enseñó a quienes vienen detrás de él. Fue un honor haber trabajado a su lado, en un programa político con 35 puntos de rating”.

Lectura rápida

¿Quién confirmó la asistencia de Javier Milei? La capocómica Fátima Flórez reveló que Javier Milei asistirá a su show en Las Vegas.

¿Cuándo se presentará Fátima Flórez en Las Vegas? Se presentará el 5 y 6 de septiembre en el casino El Sahara.

¿Dónde se encuentra actualmente Fátima Flórez? Se encuentra en Madrid, donde el público español la recibió muy bien.

¿Habrá reconciliación entre Flórez y Milei? No, Fátima Flórez aclaró que no habrá reconciliación, está enfocada en su carrera.

¿Qué recordó Fátima sobre Jorge Lanata? Recordó su partida como un gran dolor, destacando su único estilo y su impacto en el periodismo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

