Falleció Tonino, un histórico personaje de los programas de Marcelo Tinelli

Este lunes por la noche falleció Antonio “Tonino” De Laurentis, un personaje histórico de la tribuna de ShowMatch. Fue un admirador y fanático de los programas de Marcelo Tinelli.

Ni bien conocida la noticia, Marcelo Tinelli lo despidió en Instagram: “Te voy a extrañar mucho querido Tonino”, escribió en una historia de Instagram

Y lamentó: “Cuando comience el programa el año que viene, habrá un lugar vacío, difícil de llenar. Volá alto amigo”.

Tonino fue un personaje muy particular, que se ganó la simpatía y admiración de Tinelli y de todo el staff de los programas que realizó a lo largo de los años.

En los años 90 estaba al aire el programa Videomatch y junto a Toti Ciliberto, fue que Tonino llegó al programa y desde allí nunca más se alejó del famoso conductor.

Tonino era recordado por su buen humor y su particular look. “Después de un par de años de ir al programa, un amigo me comentó que había alguien que cantaba parecido a mí. Era El Sultán, del grupo Los Sultanes. Desde ese día empecé a vestirme parecido y me convertí en ‘El Sultán de Tinelli’”, contó en una entrevista.

“Pienso que voy a morir en la tribuna del Bailando porque voy a seguir yendo, aunque sea con bastón o en silla de ruedas. No me saca nadie”, supo decir en una oportunidad.