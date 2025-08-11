Eva de Dominici: “El ataque a Lali es un horror”

Se estrena “Homo Argentum”, la nueva película de Guillermo Francella que cuenta con la participación de Eva de Dominici, quien se radicó en Los Angeles hace varios años, pero se encuentra en la Argentina promocionando este nuevo proyecto en el que interpreta a un personaje bastante polémico.

En la película, Eva se pone en la piel de una joven que hace una falsa denuncia de abuso sexual y que extorsiona al hombre a quien señala al pedirle dinero para no continuar hablando del tema.

“La tuve que repetir muchas veces porque nos moríamos de risa. Me llevé muy bien con Guillermo y con los directores. Ojalá que vuelva a laburar con ellos”, contó De Dominici al ser consultada por Puro Show sobre el nuevo proyecto que está “inspirado en una peli italiana que se llamaba Los Monstruos, de los años ‘60”.

“Me habían llamado para otro personaje y los convencí para hacer el que terminé interpretando”, sorprendió Eva, que tal vez se quedó con uno de los personajes más polémicos de la película.

Al ser consultada por la situación de los artistas argentinos, la joven de 30 años aseguró que “el ataque a Lali es un horror. La adoro y es una trabajadora desde muy chica. Que digan otras cosas es muy injusto y muy feo”.

“Yo no hablo mucho, sí espero que haya más trabajo. Buenos Aires es mi ciudad favorita del mundo. Estoy mucho con mi familia. Es difícil la distancia”, comentó, mientras que sobre la vuelta de “Patito Feo” a los escenarios, después de 18 años, dijo: “Si estoy acá, voy a verlas. ¿Para qué me van a llamar? Para hacer de profesora de Educación Física”.