Argentina

Siempre Juntos

Espectáculos

Esmeralda Mitre estaría vendiendo sus pertenencias para pagar sus deudas

Yanina Latorre mostró las piezas de arte que estarían a la venta.

28/08/2025 | 08:22Redacción Cadena 3

FOTO: Yanina Latorre reveló que Esmeralda Mitre estaría vendiendo sus pertenencias para pagar sus deudas

Yanina Latorre volvió a retomar su guerra mediática contra Esmeralda Mitre y reveló que la polémica heredera estaría vendiendo sus pertenencias para poder pagar sus deudas millonarias luego de que la conductora expusiera sus deudas por expensas en el edificio donde vive.

"Debe 17 palos de expensas”, explicó Yanina.

Y aseguró que Esmeralda “está vendiendo todo en una casa de remates” para poder ponerse al día con el pago de las expensas de su edificio. “Hoy nos llegó data de que ella está yendo todos los días a una casa de remate, que es bastante conocida, y dejó dos lotes. Lo bueno que le queda", sumó.

Y detalló: "Uno es un García Uriburu, una obra de arte y lo está vendiendo 4500 dólares."

“Se ve que le quedó, lo compró o era de la madre”, opinó sobre el origen de la valiosa obra. A su vez, mostraron las imágenes de cómo entraba a la casa de remates mientras seguían detallando las piezas que Mitre buscaba vender: “El otro lote es de Ernesto Valls. Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé.”

Lectura rápida

¿Quién reveló la situación de Esmeralda Mitre? Yanina Latorre fue quien informó sobre la venta de pertenencias de Esmeralda Mitre.

¿Qué tipo de deudas tiene Esmeralda Mitre? Tiene deudas millonarias por expensas, con un monto específico de 17 millones.

¿Dónde se están vendiendo sus pertenencias? Están siendo ofrecidas en una casa de remates, mencionada como bastante conocida.

¿Cuánto se está pidiendo por una de las obras de arte? Se está vendiendo una obra de arte de García Uriburu por 4500 dólares.

Qué otras piezas se mencionaron? Se destacó un retrato de su papá con su abuela, que proviene de Ernesto Valls.

[Fuente: Noticias Argentinas]

