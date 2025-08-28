Esmeralda Mitre estaría vendiendo sus pertenencias para pagar sus deudas

Yanina Latorre volvió a retomar su guerra mediática contra Esmeralda Mitre y reveló que la polémica heredera estaría vendiendo sus pertenencias para poder pagar sus deudas millonarias luego de que la conductora expusiera sus deudas por expensas en el edificio donde vive.

"Debe 17 palos de expensas”, explicó Yanina.

Y aseguró que Esmeralda “está vendiendo todo en una casa de remates” para poder ponerse al día con el pago de las expensas de su edificio. “Hoy nos llegó data de que ella está yendo todos los días a una casa de remate, que es bastante conocida, y dejó dos lotes. Lo bueno que le queda", sumó.

Y detalló: "Uno es un García Uriburu, una obra de arte y lo está vendiendo 4500 dólares."

“Se ve que le quedó, lo compró o era de la madre”, opinó sobre el origen de la valiosa obra. A su vez, mostraron las imágenes de cómo entraba a la casa de remates mientras seguían detallando las piezas que Mitre buscaba vender: “El otro lote es de Ernesto Valls. Esto ya me dolió más, porque es un retrato de su papá con su abuela. Es el retrato de bebé.”