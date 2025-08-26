Emma Vich se defendió de las acusaciones de "magia negra" y apuntó contra Noelia "la Gata"
El ex participante se pronunció en su cuenta de X y desmintió haber sido el responsable. Se mostró firme en sus declaraciones y apuntó contra su ex amiga, Noelia "La Gata".
26/08/2025 | 11:33Redacción Cadena 3
Pepe Ochoa mostró en LAM el lado más oscuro de Emma Vich, luego de que una inmobiliaria descubriera que el ex Gran Hermano habría dejado dos “brujerías” a Julia “Furia” Scaglione y Kennys Palacios en el departamento que alquilaba.
Rápidamente, las dos personas involucradas en el escándalo se pronunciaron en redes sociales, mostrándose no perjudicadas por las dichas palabras del ex hermanito.
“Velas, palo santo y lo que quieran mis ancestros me cuidan!”, escribió Furia junto a una foto de su reciente viaje con Marley a China para el próximo capítulo de “Por el mundo”.
Por su parte, Kennys Palacios escribió arrobando a la influencer: “Pobre. Furia Scaglione y yo más fuertes que nunca amoor”.
Entre los comentarios, destacó el del propio Emma Vich, quien se jactó de no haber realizado la “brujería”: “Obvio amor! Ese papel no lo escribí yo kennys! T hablo al privado les deseo lo mejor un beso”.
Mientras que en su cuenta personal de X, desmintió haber sido el responsable y apuntó contra su ex amiga Noelia “La Gata”, con quien recientemente tuvo un enfrentamiento.
“Chicos, jamás voy a hacer cosas malas o de energías raras …, ya saben de quien viene esa jugada(miau) y no es mi letra…..”, se excusó.
Lectura rápida
¿Qué acusaciones enfrentó Emma Vich? Emma Vich fue acusada de haber dejado "brujerías" para Furia Scaglione y Kennys Palacios.
¿Quiénes desmintieron las acusaciones? Tanto Furia Scaglione como Kennys Palacios desmintieron las declaraciones de Pepe Ochoa.
¿Qué dijo Emma sobre las acusaciones? Emma Vich negó haber sido responsable y apuntó contra su ex amiga Noelia “La Gata”.
¿Cuándo ocurrió el suceso? Los comentarios se produjeron en el contexto de un escándalo durante el mes de agosto de 2025.
¿Dónde se realizó la defensa de Emma Vich? Emma Vich se pronunció en su cuenta de X.
[Fuente: Noticias Argentinas]