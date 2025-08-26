FOTO: Emma Vich se defendió de las acusaciones de "magia negra" y apuntó contra Noelia "la Gata"

Pepe Ochoa mostró en LAM el lado más oscuro de Emma Vich, luego de que una inmobiliaria descubriera que el ex Gran Hermano habría dejado dos “brujerías” a Julia “Furia” Scaglione y Kennys Palacios en el departamento que alquilaba.

Rápidamente, las dos personas involucradas en el escándalo se pronunciaron en redes sociales, mostrándose no perjudicadas por las dichas palabras del ex hermanito.

“Velas, palo santo y lo que quieran mis ancestros me cuidan!”, escribió Furia junto a una foto de su reciente viaje con Marley a China para el próximo capítulo de “Por el mundo”.

Por su parte, Kennys Palacios escribió arrobando a la influencer: “Pobre. Furia Scaglione y yo más fuertes que nunca amoor”.

Entre los comentarios, destacó el del propio Emma Vich, quien se jactó de no haber realizado la “brujería”: “Obvio amor! Ese papel no lo escribí yo kennys! T hablo al privado les deseo lo mejor un beso”.

Mientras que en su cuenta personal de X, desmintió haber sido el responsable y apuntó contra su ex amiga Noelia “La Gata”, con quien recientemente tuvo un enfrentamiento.

“Chicos, jamás voy a hacer cosas malas o de energías raras …, ya saben de quien viene esa jugada(miau) y no es mi letra…..”, se excusó.