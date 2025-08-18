FOTO: El tenso reencuentro entre Alex y Charlotte Caniggia en Por el mundo

Marley estrenó su polémico episodio en China, en Por el mundo, junto a los hermanos Alex y Charlotte Caniggia, quienes protagonizan una pelea familiar. El conductor intentó unir a los gemelos en más de una ocasión, pero falló en el intento, ya que incluso tuvieron que grabar escenas separadas.

Al principio del programa, los hermanos compartieron unos minutos de pantalla para luego ir cada uno por su lado. En una de las escenas de Marley y Charlotte, la influencer se sometió a un “preguntas y respuestas” enviadas por la audiencia del programa.

“Cuánto lo querés a tu gemelo y cuál es tu recuerdo favorito”, indicaba una de las preguntas de Instagram.

“Tengo un montón de recuerdos. Éramos súper unidos. Hacíamos videollamadas todos los días y ahora medio que se cortó eso y no me contesta cuando lo llamo”, dijo Charlotte lamentándose por la actitud de su hermano.

Marley, sorprendido por la forma en la que ambos se ignoraron, remarcó: “Estan por acá y no se dan bola. Es increíble”.

“Es medio boludo. Es medio rencoroso él, igual. Porque yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá, entonces dije ‘le pongo los puntos’, y él se enojó conmigo. Y ya no nos llamamos, ya no es lo mismo. ¡Estoy harta de mi familia!”, estalló.

Por otra parte, el conductor también le consulto a Alex por el conflicto, pero él se mostró menos amigable al mencionar a su hermana y la relación que tenían: “No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí”.

“Voy a conducir un programa con vos. Ya conduje con ella y dice ella que es su programa, que no quiere que hable con vos en su programa”, le contó Marley en modo de chiste. Sin embargo, Alex no se lo tomó del todo bien ya que decidió abandonar la escena: “Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora”.

“Le falta humildad”, sentenció Charlotte.

En el graph del programa, anticipaban un reencuentro entre ambos, pero el panorama del primer episodio no parece indicar lo mismo.