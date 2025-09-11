El "team Lali" de La Voz Argentina tuvo su segundo round: quién fue eliminado

FOTO: El “Team Lali” de La Voz Argentina tuvo su “Segundo Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este miércoles tras varias noches de ausencia y contó con el primer “Segundo Round”, en el que compitió el team Lali Espósito.

Como la anterior, esta fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Tras las presentaciones solistas de cada artista, Lali tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Alen Lez, Iara Lombardi y Valentino Rossi, los mismos seleccionados por ella en el “Primer Round”.

De nuevo, los concursantes que no son salvados por su propio coach son evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un puntaje. El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, quien resultó menos votado por Soledad, Luck Ra y Miranda! fue Lola Kajt.

Cómo quedó el Team Lali tras el 2° Round en La Voz Argentina 2025

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Giuliana Piccioni.

Rafael Morcillo.