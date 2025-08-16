El príncipe William y Kate Middleton se mudan a una casa más amplia en Windsor

El príncipe William y la princesa Kate Middleton dejarán Adelaide Cottage junto a sus tres hijos, tras encontrar una propiedad que se ajusta mejor a sus necesidades familiares.

El príncipe William y la princesa Kate se preparan para un nuevo capítulo en su vida familiar. Según informó este sábado 16 de agosto el periódico británico The Sun, la familia dejará Adelaide Cottage, su actual residencia de cuatro habitaciones ubicada en la finca real de Windsor, para trasladarse a Forest Lodge, una propiedad más amplia que actualmente está en proceso de renovación.

La información fue confirmada por un portavoz del Palacio de Kensington y aseguró que la mudanza se concretará a finales de este año. Forest Lodge, que cuenta con ocho habitaciones, se encuentra a poca distancia de su vivienda actual y ofrecerá mayores comodidades para los príncipes George, Charlotte y Louis, quienes desde hace tres años asisten a la escuela Lambrook, en Ascot.

Las renovaciones del nuevo hogar están siendo financiadas por el propio matrimonio, haciendo uso de los recursos del Ducado de Cornualles, del que el príncipe William recibe unos 30 millones de dólares anuales.

Diversos medios británicos señalan que la familia planea permanecer en Forest Lodge a largo plazo, incluso cuando William asuma el trono en el futuro. La decisión de cambiar de residencia refleja una búsqueda de mayor privacidad y comodidad para sus hijos, lejos de las restricciones de la vida en Londres.

La mudanza ocurre en un contexto complejo para los royals, marcado por los problemas de salud de la princesa Kate, quien finalizó un tratamiento de quimioterapia el verano pasado tras ser diagnosticada con cáncer, y por el estado actual del rey Carlos III, que también enfrenta un tratamiento oncológico.

La pareja se había instalado en Adelaide Cottage en 2022, poco antes del fallecimiento de la reina Isabel. En ese momento, amigos cercanos al matrimonio explicaban que el deseo de los príncipes era ofrecer una vida más tranquila a sus hijos. De hecho, su residencia de Norfolk, Anmer Hall, ha sido señalada como su "lugar feliz", donde esperan retirarse en el futuro.