El picante cruce entre Sofía “Jujuy” Jiménez y Susana Roccasalvo por una incómoda pregunta

Sofía “Jujuy” Jiménez y Susana Roccasalvo vivieron un incómodo momento al aire cuando Roccasalvo le hizo una pregunta a su interlocutora, que la descolocó y terminó por cuestionarla en redes sociales: “Tu pregunta no se entiende ¿porque soy linda, no me tienen que tomar en serio?”

La conductora de “Implacables” interpeló a su entrevistada: “Es un país donde te encasillan mucho y pasó toda la vida ¿Vos crees que algunos productores o programadores te toman en serio?”

“Y eso habría que preguntárselo más a ellos”, respondió la joven después de un silencio y, mientras en el plano se podría ver un recuadro de Jiménez en un sensual disfraz de azafata junto a Nicolás Repetto, la conductora añadió: “Cuando alguien es muy bonita como vos, modelo (...)”.

Sin embargo, la comunicadora cortó la acotación y le pidió a Roccasalvo: “Bueno, a ver, desarrollá tu pregunta porque no la entendí del todo ¿A dónde vas?”, a lo que la periodista reformó: “Claro, vos sos muy bonita, hiciste una carrera de modelo, paralelamente estudiaste y quizás, si no lo decís acá, mucha gente, sobre todo los que producen en televisión, ni se enteran”.

“¿Vos considerás que te toman en serio con las propuestas que te hacen?”, continuó Susana al tiempo que recordó la estadía de su receptora junto a Santo Biasatti y María Laura Santillán: “Ahí te dieron una re oportunidad”.

No obstante, la modelo consideró: “100%, ahí yo me acababa de recibir de periodista y estuvo buenísimo. Yo elegí salir de ese lado porque me parecía demasiado serio, tenía 24 años ahí, me gustaba lo artístico y me acababa de llegar otra propuesta”.

En línea, Sofía retomó sobre el cuestionamiento: “Siento que esa pregunta es como medio capciosa no se bien cuál es tu intención”, a lo que la presentadora se justificó: “No, porque justamente es para ayudarte porque los productores de pronto dicen ‘La vamos a llamar’”.

Ante esto, la comunicadora cerró sus respuestas y refutó: “No, hay un montón de gente. He tenido propuestas buenísimas en conducción, el tema es que el último tiempo quizás también decidí alejarme un poquito”.

Pero el cruce no terminó ahí y “Jujuy” subió un video a sus historias: “Realmente fue muy incómoda la pregunta y el momento. Rarísima su intención, no quedó clara por eso no tuve problema en decirle, con mucho respeto, ‘¿qué es lo que estás queriendo decir? porque no se entiende, está siendo capciosa tu pregunta’.”

“¿No lo estaba entendiendo. Ella se justificaba. ¿Qué? ¿Porque soy linda no me tienen que tomar en serio?”, concluyó Jiménez, notablemente molesta, en su red social Instagram.