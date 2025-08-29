FOTO: El ex de Fátima Florez aseguró que fue el "descubridor" de Wanda Nara

Norberto Marcos acudió como invitado al programa de streaming "Ya fue todo" y habló un largo tiempo sobre la batalla legal con su ex, la humorista Fátima Florez, pero también sorprendió al contar información sobre Wanda Nara.

"El primer productor que vio a Wanda fui yo, que se la mandé a Aldo Funes. Yo en ese momento estaba trabajando en Sunset (boliche) y ella estaba haciendo desfiles ahí", comenzó a contar Norberto Marcos.

"Le dije a Aldo Funes, mirá esta chica que tiene futuro. Llamaba la atención más de lo normal y no era la más linda de todas, pero la gente preguntaba por ella, algo tenía", aseguró.

Después Wanda saltó a la fama en “Intrusos” cuando la mostraron en ropa interior masculina desde la casa de Diego Maradona.