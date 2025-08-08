En vivo

Espectáculos

El duro momento de Fabián Cubero tras la muerte de su padre Carlos

El exfutbolista recibió la noticia en medio de su disputa con Nicole Neumann por las vacaciones de sus hijas.

08/08/2025 | 14:11Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Cubero con su hijo Fabián Cubero/Fotografía: Redes

Tras iniciar una nueva demanda contra Nicole Neumann por no poder compartir con sus hijas las vacaciones de invierno, Fabián Cubero recibió una triste noticia desde Mar del Plata, su ciudad natal.

Según informó el periodista Fede Flowers, Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero, falleció este viernes por la mañana. Los últimos días los habría pasado hospitalizado debido a una descompensación que sufrió.

"Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián", informó el periodista, que luego agregó que Mica estaba en Telefe por salir al aire en "Ariel en su Salsa" cuando recibió la triste noticia.

"En este momento, tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata. Ella estaba en Telefe a punto de entrar al aire, recibió la noticia y se fue. Aún no trascendieron más detalles", contó Flowers.

El sitio El Marplatense informó que Carlos Cubero será velado en Casa Piovano (3 de febrero 3636) de 17 a 23 horas.

Lectura rápida

¿Quién falleció? Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián Cubero.

¿Quién informó sobre el fallecimiento? El periodista Fede Flowers fue quien dio a conocer la noticia.

¿Dónde se encontraba Fabián Cubero cuando recibió la noticia? Fabián Cubero se encontraba en medio de una disputa legal y recibió la noticia desde Mar del Plata.

¿Qué ocurrió antes de la muerte de Carlos Cubero? Carlos pasó los últimos días hospitalizado tras una descompensación.

¿Dónde será velado Carlos Cubero? El velorio se llevará a cabo en Casa Piovano de 17 a 23 horas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

