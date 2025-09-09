El drama de Jimena Buttilengo: "Mis hijos están secuestrados, es un momento desesperante"
La modelo argentina vive un momento tremendo en Europa.
09/09/2025 | 11:40Redacción Cadena 3
FOTO: Jimena Buttilengo busca Justicia en Europa
Jimena Buttilengo es una reconocida modelo argentina que vivió en Europa desde hace muchos años. Estuvo casada con Willy Rizzo, un desarrollador inmobiliario y diseñador francés, con quien tuvo a sus mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, que este 11 de septiembre cumplirían 8 años.
Separada desde fines de 2023, nunca imaginó que la situación con su expareja llegaría a este límite, para ella, imposible de soportar. Después de varios días de lucha, decidió hacer público en sus redes sociales el drama que vive y mostró cómo se encuentran sus hijos, quienes actualmente están en París con su padre, a pesar que deberían haber regresado a Ibiza, donde vive ella actualmente, para regresar al colegio.
"Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look", escribió Jimena en un posteo en el cual acusa a su ex de tener secuestrados a los niños.
La modelo viajaría a buscar a sus hijos, pero antes habló con Noticias Argentinas y reveló que "es un momento desesperante" porque ella permitió que sus hijos se fueran de vacaciones con el padre, pero "ahora no los quiere devolver, no me quiere dejar ir a visitarlos, me bloquea la comunicación, muy horrible".
"El 11 de septiembre cumplen años y les había organizado todo acá y este imbécil que no los trajo, pero voy a ir yo a visitarlos y creo en la Justicia, no se puede permitir que esto pase y voy a luchar por mis hijos hasta el último minuto", expresó Jimena a Noticias Argentinas, confiada en que logrará reencontrarse con los niños para escolarizarlos nuevamente en Ibiza y poder hacerles el esperado festejo de cumpleaños.
Un año atrás, la modelo contaba a revista Caras que había logrado un buen trato con su ex tras la separación: "Ahora decidimos que yo me instale en un punto intermedio como Ibiza, así que vamos a seguir siendo excelentes padres los dos. Pero bueno, de ahora en más separados y da uno por su lado".
“Nos gustó vivir en Londres y en París, pero para este momento nuestro, con los chicos en el colegio primario, pensamos que lo mejor era que yo me quede con ellos acá. Y a pesar de la separación, como dije antes, no hay nada más importante para nosotros que ver a los chicos bien y felices”, había manifestado la modelo un año atrás.
Jimena Buttilengo es una modelo cordobesa, de 37 años, que triunfó en la Argentina y se instaló en Europa desde que inició su romance con Willy Rizzo. Tras su separación, estuvo visitando a sus familiares en la Argentina hasta que decidió quedarse a vivir en Ibiza, un lugar que le fascina y que ve como “el Punta del Este de los europeos”, donde espera criar a sus hijos con la libertad que el lugar ofrece y rodeados de naturaleza.
[Fuente: Noticias Argentinas]