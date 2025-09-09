El drama de Jimena Buttilengo: "Mis hijos están secuestrados, es un momento desesperante"

Jimena Buttilengo es una reconocida modelo argentina que vivió en Europa desde hace muchos años. Estuvo casada con Willy Rizzo, un desarrollador inmobiliario y diseñador francés, con quien tuvo a sus mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, que este 11 de septiembre cumplirían 8 años.

Separada desde fines de 2023, nunca imaginó que la situación con su expareja llegaría a este límite, para ella, imposible de soportar. Después de varios días de lucha, decidió hacer público en sus redes sociales el drama que vive y mostró cómo se encuentran sus hijos, quienes actualmente están en París con su padre, a pesar que deberían haber regresado a Ibiza, donde vive ella actualmente, para regresar al colegio.

"Mis hijos se fueron felices de vacaciones ilusionados y ahora están secuestrados en París por su padre y la familia, no me dejan hablarles y le cambiaron el look", escribió Jimena en un posteo en el cual acusa a su ex de tener secuestrados a los niños.

La modelo viajaría a buscar a sus hijos, pero antes habló con Noticias Argentinas y reveló que "es un momento desesperante" porque ella permitió que sus hijos se fueran de vacaciones con el padre, pero "ahora no los quiere devolver, no me quiere dejar ir a visitarlos, me bloquea la comunicación, muy horrible".

"El 11 de septiembre cumplen años y les había organizado todo acá y este imbécil que no los trajo, pero voy a ir yo a visitarlos y creo en la Justicia, no se puede permitir que esto pase y voy a luchar por mis hijos hasta el último minuto", expresó Jimena a Noticias Argentinas, confiada en que logrará reencontrarse con los niños para escolarizarlos nuevamente en Ibiza y poder hacerles el esperado festejo de cumpleaños.

Un año atrás, la modelo contaba a revista Caras que había logrado un buen trato con su ex tras la separación: "Ahora decidimos que yo me instale en un punto intermedio como Ibiza, así que vamos a seguir siendo excelentes padres los dos. Pero bueno, de ahora en más separados y da uno por su lado".

“Nos gustó vivir en Londres y en París, pero para este momento nuestro, con los chicos en el colegio primario, pensamos que lo mejor era que yo me quede con ellos acá. Y a pesar de la separación, como dije antes, no hay nada más importante para nosotros que ver a los chicos bien y felices”, había manifestado la modelo un año atrás.

Jimena Buttilengo es una modelo cordobesa, de 37 años, que triunfó en la Argentina y se instaló en Europa desde que inició su romance con Willy Rizzo. Tras su separación, estuvo visitando a sus familiares en la Argentina hasta que decidió quedarse a vivir en Ibiza, un lugar que le fascina y que ve como “el Punta del Este de los europeos”, donde espera criar a sus hijos con la libertad que el lugar ofrece y rodeados de naturaleza.