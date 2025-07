El desquiciado acto de Mauro Icardi que desató la furia de Wanda: “Poner a los hijastros es de psicópata”

Wanda Nara enloqueció al ver los nuevos botines de Mauro Icardi, donde puso los nombres de sus dos hijas, lo de los tres hijos que ella tuvo con Maxi López y los tres hijos de La China Suárez.

Tras dar su opinión, comenzó a responder mensajes de sus seguidores. “Pienso que él está totalmente despechado, queda claro eso. Poner el nombre de su Tati en una zapatilla bueno, pero los hijastros ya es de psicópata, esos chicos tienen padre. Que él se ocupe de las hijas de verdad y deje a los hijos de Vicuña y Cabré fuera de sus locuras”.

A ese mensaje, Wanda respondió: “Y obvio si van todas directas para mí. No hay que ser muy vivo. La única que no se da cuenta es la que arruinó su familia y gasta el dinero que no paga a sus hijas. Por suerte la Justicia todas juntas me la va a devolver”.

Otro usuario de X le propuso que lo denunciara a través de la FIFA por la falta de pago de alimentos: “Demándalo a través de la FIFA para que se lo descuenten por planilla en el club, tal como te dijo Ana Rosenfeld”. Pero Wanda explicó por qué no lo hará: “Pasa que si hago eso no lo compra ningún club más, yo tengo códigos”.

Después reposteó mensajes muy duros contra Icardi y La China: “Qué insulto poner a tus propios hijos a la misma altura de las 3 sanguijuelas de tu amante. Qué vergüenza das como padre Icardi, otra vez la sangremoncha usando a sus 3 cuotas alimentarias para sacarle plata a otro macho”.

“Los niños de la garrapata son víctimas de su locura, pero tienen padres presentes. No hay que denostarlos. Imagínate lo que deben sentir por el abandono. Por otro lado, tremenda la actitud del psicópata, escapa del todo a un comportamiento normal. Da miedo”, decía otro comentario de un usuario, que Wanda Nara decidió repostear.