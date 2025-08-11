El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show

FOTO: El cantante Pablo David Ortiz sufrió un accidente durante un recital

Este fin de semana, la banda de cuarteto Dale Q’ Va vivió una difícil situación en pleno show en la ciudad de San Francisco, en Córdoba.

Pablo David Ortiz, el vocalista de la banda, dio un salto mientras interpretaba uno de sus temas y el escenario de madera cedió provocando que él cayera y se lastimara la cabeza.

El accidente provocó que interrumpieran el show y que llevaran al cantante de urgencia a una clínica para evaluar cómo estaba de salud.

Tuvieron que darle puntos de sutura en la cabeza y debieron suspender el siguiente show que tenían pautado para el próximo domingo en la provincia de Santiago del Estero.

“Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó Pablo Ortiz en su cuenta de Instagram, mientras que la banda emitió un comunicado desde sus redes sociales para dar respuestas a los fans.

Comunicado sobre la salud de Pablo David Ortiz. En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor, comenzó el escrito.

“En el día de hoy” (domingo) va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, cerró el comunicado.