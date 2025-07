El abogado de Tamara Báez aseguró que embargará todo lo que sea necesario a L-Gante

El conflicto entre Elián "L-Gante" Valenzuela y Tamara Báez se ha vuelto uno de los más debatidos en el ambiente del espectáculo, complicándose aún más con la presencia de su pequeña hija. En este marco, el abogado de Báez, Leonardo Sigal, anunció su intención de embargar todo lo requerido para asegurar el futuro de la niña.

Sigal comenzó atacando a su colega, Nicolás Payarola, quien representa a L-Gante y enfrenta serias acusaciones de estafa. El letrado no dudó en calificar a Payarola con contundentes frases: "Si tiene cuatro patas y ladra, es un perro. Tenés un estafador disfrazado de abogado, eso es Payarola. Si bien él decía que lo estaban incriminando, la realidad es que tiene múltiples denuncias por estafa, lo que lo convierte en lo que afirmo".

Además, acusó a Payarola de manipular a los clientes que representa: "Utiliza engaño para beneficiarse económicamente y adquirir una calidad de vida que a otros nos costaría mucho esfuerzo alcanzar. Disfruta de estafar".

Luego, centró su crítica en L-Gante, mencionando: "El único que no denuncia a Payarola es Elián Valenzuela, quien parece estar bajo alguna forma de extorsión". El abogado instó al cantante a que inicie acciones legales por administración fraudulenta en contra de su abogado y su manager, quienes son socios.

"Wanda también intentó hacer un acto de fraude en la compra de una propiedad, sugiriendo ponerla a nombre de una sociedad en el extranjero. Una abogada cercana a ella, Ana Rosenfeld, le advirtió que ni se le ocurriera hacerlo", indicó Sigal.

Durante la charla con su defendida, Sigal reveló: "He hablado con Tamara sobre las declaraciones de Elián, pero trato de mantenerla al margen de este conflicto. Ella está llevando esta situación sola, enfrentando todos los retos económicos de ser madre". Destacó: "El dinero que se discute no es para ella, es para su hija, y eso parece no comprenderlo L-Gante".

Finalmente, vitrió en sus declaraciones: "Vamos a embargar lo que sea necesario y a tomar las acciones correspondientes. Elián vive en un lujo con sus cadenas de oro, y aún así nos causa muchos problemas para que cumpla con lo que debe. Debería enviarle el dinero a su hija. ¿Por qué no hace un show en España y le pasa los 700 mil pesos que corresponde? No siente vergüenza al respecto".