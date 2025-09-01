En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Deshidratación: cómo sigue la salud de Christian Sancho tras su internación

Celeste Muriega, pareja del actor, habló con Noticias Argentinas sobre las causas que lo llevaron a internarse por un cuadro de deshidratación y estrés, y su retorno a casa tras recibir el alta médica.

01/09/2025 | 09:48Redacción Cadena 3

FOTO: Deshidratación: cómo sigue la salud de Christian Sancho tras su internación

La salud de Christian Sancho generó preocupación en las últimas horas, luego de que su pareja Celeste Muriega publicara una foto suya acostado en una camilla de hospital y conectado a un suero.

La modelo acompañó la foto con una frase que buscó desdramatizar la situación: “Hubo parada técnica, escribió junto a un emoji, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de la atención médica.

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, Muriega dio detalles de la salud de su pareja: “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”.

Según relató la modelo, en el sanatorio lograron estabilizarlo hasta que se recuperó completamente.

Además, reveló cuál podría haber sido la causa de su problema: “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte etc.. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”.

Ayer por la noche, el actor trajo calma a la situación y compartió que le dieron el alta médica, agradeciendo al personal y a su pareja por acompañarlo en el procedimiento.

"A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré que me pasó pero solo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre por y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar! Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento Que Gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS", expresó el actor.

Lectura rápida

¿Qué le sucedió a Christian Sancho? Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés.

¿Quién es su pareja? Su pareja es Celeste Muriega.

¿Dónde fue internado? Fue internado en un sanatorio.

¿Cuándo recibió el alta? Recibió el alta médica ayer por la noche.

¿Cuál fue la causa de su problema? Se mencionó que podría deberse a la carga de estrés y mal descanso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho